Jennifer Lopez imposa una curiosa clàusula sexual a Ben Affleck per casar-se amb ell

Jennifer Lopez imposa una curiosa clàusula sexual a Ben Affleck per casar-s'hi /@Gian Mattia D'Alberto / LaPresse v / DPA (EP)

Jennifer Lopez i Ben Affleck estan compromesos per segona vegada a la seva vida. El 2004 ja van tenir plans de casament, però finalment els van cancel·lar dies abans de l'enllaç. Ara s'han donat una segona oportunitat i han esdevingut una de les parelles favorites de Hollywood.

Segons mitjans americans, tots dos han signat un acord prematrimonial, una cosa comuna entre els famosos per si finalment l'amor s'acaba i s'han de divorciar. Tot i això, en les últimes hores els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'una de les clàusules de l'acord, ja que ha sorprès per com és de curiosa.

Es tracta d'una clàusula sexual i aquesta és que Jennifer López li hauria fet signar Ben Affleck que s'hi casarà sempre que tinguin, almenys, quatre relacions sexuals a la setmana.