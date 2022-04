Una amiga d'Alberto de Mònaco assegura que s'ha separat de Charlene

Alberto i Charlene de Mònaco estarien separats /@AFP7 / Europapress

Fa mesos que es parla públicament de la relació entre Alberto i Charlene de Mònaco. O de la no relació. Perquè no se'ls veu junts i, a més, la tieta va confirmar que el divorci era imminent. Ara ha estat una amiga seva, explica el mitjà 'Oggi', la que hauria confirmat la separació.

Aquesta revista italiana va compartir una entrevista amb l'escriptora Vera Dillier, amiga del príncep, en què es podia llegir que “mai va existir entre ells una relació estreta o un gran amor”. Però no només això, sinó que a això afegia: “A Palacio no és un secret per a ningú. Charlene apareix de tant en tant, en algun acte públic, per demostrar que tot va bé. En definitiva, intenta mantenir les aparences”.



Dillier no ha aclarit quan es van separar Alberto i Charlene de Mònaco, però ha afirmat que "van arribar a un acord" i que " Charlene viu a Roc Agel, palau dels Grimaldi a la Costa Blava. En estar a prop del Principat, pot veure a els seus fills sovint visquen separats, però no es divorciaran. A aquests nivells, no et divorcies, només en algunes excepcions.