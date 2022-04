Foment del Treball demana "reformular" la transició energètica i lligar-la a la indústria /@Foment del Treball

Foment del Treball ha demanat aquest dilluns al Govern i al Govern de la Generalitat "revisar, repensar i reformular" la transició energètica perquè sigui "justa, competitiva i eficient".

Així ho va dir el president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, juntament amb el secretari general d'Indústria i Pime del Govern, Raül Blanco, i el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, a la clausura del VI Industrial Meeting que es va celebrar sota el lema 'Cap a una estratègia energètica per a la indústria'.

Sánchez-Llibre ha lamentat que, mentre que les relacions amb els departaments d'indústria tant de la Generalitat com del Govern central estan alineades amb les de la patronal, "xoquen" amb les dels ministres i els consellers de medi ambient.

També va defensar una descarbonització de la indústria i de l'economia "eficient i ràpida, però que tingui en compte la competitivitat" de la indústria , en un moment en què les inversions estan lligades a una situació d'incertesa per la pandèmia i la guerra a Ucraïna , en les paraules.

En aquesta línia, va posar en valor que el sector industrial conforma a Catalunya un 19% del PIB (quan històricament havia arribat a ser el 30%, segons ell), i espera que el 2030 arribi al 25%. I va insistir el Govern a revocar la doble imposició de CO2: "No podem fixar nous impostos a l'energia com la doble imposició del CO2 per a les indústries químiques", va dir.







D'altra banda, va lamentar el desmantellament de les centrals nuclears a Catalunya , tenint en compte que l'energia nuclear conforma el 55% del consum energètic industrial, i ha demanat aturar-lo.

Finalment, va reclamar instaurar un "ecosistema fiscal competitiu" , eliminant l'impost de patrimoni i reduint el de transmissions patrimonials i lluitant contra l'economia submergida.

RAÜL BLANCO LAMENTA LA PUJADA DELS PREUS INDUSTRIALS







Blanco va destacar que el 2021 va ser "el primer any" des del 2008 en què el pes de la indústria va créixer al PIB del país, arribant a ser-ne un 15,8%.

Tot i això, ha lamentat que, en el context de crisi per la guerra a Ucraïna, els preus industrials s'han incrementat un 46,4% , la pujada "més gran" dels últims 46 anys, i va instar a treballar conjuntament entre administracions per donar màxim de certesa a l'activitat industrial.

Davant d'això, va defensar les mesures estructurals i conjunturals recollides al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern , que permetran "reforçar les cadenes de valor amb una òptica de futur" i les capacitats industrials, entre d'altres.

Va destacar els 600 milions d'euros per finançar activitat industrial, que inclouen ajudes a la innovació i la sostenibilitat, a projectes individuals i grupals i la posada en marxa del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC).

Va ressaltar la importància de les energies renovables en la transició, "associada directament a la indústria", i va assegurar que les empreses, el sector financer i la indústria en concret ja estan començant a treballar per implementar-les.

CASTELLANOS: TRANSICIÓ "REALISTA"



Castellanos, per part seva, ha lamentat l'augment dels costos energètics , que segons ell posa en risc la viabilitat empresarial d'algunes empreses, i ha advocat per fer una transició ecològica "des del realisme, a uns preus energèticament competitius".

El nou model energètic ha de ser, segons la seva opinió, redistributiu, descentralitzat i democràtic, "amb un alt nivell de cohesió territorial", centrat en l'economia circular i basat en la descarbonització de la indústria, ja que és un dels principals sectors de consum energètic a Catalunya.

Va posar en valor el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), amb què s'impulsin les energies renovables, i es va comprometre a dur a terme un "lideratge més decidit per part del Govern, però també un lideratge molt més industrial del que hi havia hagut fins ara".