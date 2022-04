Demanen sis anys de presó per estafar els propietaris d'una empresa venuda per dos euros

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma jutja aquest dimarts tres persones, dos homes i una dona, acusats d'estafar dos propietaris d'una empresa, que van enganyar per vendre-la per dos euros aprofitant que passava una situació econòmica difícil. La Fiscalia demana per a ells penes que sumen sis anys de presó.





Segons l'escrit del fiscal, els fets es remunten al setembre del 2011. En aquell temps, l'empresa era propietat de les dues víctimes i travessava una difícil situació financera , encara que mantenia "sucosos acords" de prestació de serveis amb Acciona, l'Hospital Son Llàtzer i l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi).





Aprofitant aquesta situació, un dels acusats va actuar com a intermediari per convèncer els perjudicar-vos de vendre l'empresa a l'altre processat. Així, el 27 de setembre del 2011, mitjançant escriptura pública, les víctimes van vendre per dos euros la totalitat de les participacions, quedant un dels encausats com a administrador únic a canvi d'assumir el pagament dels deutes que pesaven sobre l'empresa.





Igualment, els perjudicats, que quedaven vinculats laboralment a l'empresa com a gerent i director, havien d'emetre dos pagarés contra compte corrent de 12.305 i 33.875 euros, respectivament.





A la signatura de la compravenda esmentada no va acudir personalment l'acusat que havia estat reconegut com a administrador únic, sinó que ho va fer representat per la processada, la qual, sent coneixedora de la intenció presumptament il·lícita, va rebre el primer pagaré, gestionant el seu cobrament i percebent per això 6.000 euros. El segon va ser rebut per l'altre encausat, que el va lliurar al reconegut com a administrador, que es va encarregar finalment del cobrament.





L'escrit apunta que aquest últim mai no es va personar a la seu de l'empresa i mai no va aportar cap capital que permetés salvar-la. Tampoc no va pagar a proveïdors ni va assumir el pagament de nòmines. De fet, com a administrador únic, va fer seus els pagaments realitzats per Acciona, Son Llàtzer i Ibavi.





El fiscal considera aquests fets constitutius d'un delicte d'estafa, i per això demana per a cadascun dels acusats dos anys de presó, a més d'indemnitzar en la quantitat de 46.180 euros els perjudicats.