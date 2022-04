Transnistria alerta de diverses explosions en un edifici governamental a la capital

Les autoritats de Transnistria , una regió separatista moldava prorrusa situada entre el riu Dniéster i la frontera entre Moldàvia i Ucraïna, han denunciat un atac contra un edifici governamental a la capital del territori, Tiraspol .





Bandera de la República de Transnístria a Tiraspol @ep





Segons ha informat el Centre de Premsa del Ministeri de l'Interior de Transnístria, cap a les 17.00 hores (hora local) s'han detectat diverses explosions a la intersecció dels cèntrics carrers de Karl Marx i Manoilov.





El servei de comunicació del Ministeri ha publicat al seu canal de Telegram detalls de l'incident i assenyala que les primeres investigacions apunten que els trets es van fer des d'un llançacoets RPG. El Ministeri de l'Interior ha confirmat que no hi ha ferits ni morts.





L'explosió ha deixat les finestres trencades a les plantes superiors i fa que "el fum surti de les habitacions". Els voltants de l'edifici ministerial estan acordonats ara per la policia, que ha desplegat un equip de sapadors. Fins al lloc també s'han desplaçat efectius sanitaris i bombers.





Més tard, l'Oficina per a la Reintegració, dependent del Govern de Moldàvia, ha mostrat la seva preocupació pel que ha passat i ha fet una "crida a la calma" alhora que ha confirmat estar investigant l'incident.





Tot i això, ha criticat que el propòsit de l'atac és "crear pretextos per agreujar la situació de seguretat a la regió de Transnistria" , no controlada per les autoritats moldaves, tal com recull l'agència russa Interfax.





PREPARACIÓ DELS BOMBARDEUS





Per part seva, la intel·ligència militar ucraïnesa ha interceptat un document que mostra la preparació d'aquestes explosions a Tiraspol. Així, Ucraïna ha defensat que les autoritats de la regió territorial autònoma es preparaven per a aquest "atac amb granades" tres dies abans que passés, ocupant-se de la construcció d'un búnquer protegit i confortable.





La direcció principal d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna ha assenyalat en un comunicat al seu perfil de Telegram que es tracta de "sèrie de mesures provocatives organitzades pel Servei Federal de Seguretat rus per "sembrar el pànic i l'estat d'ànim anti- ucraïnès".





Segons la informació de què disposa el Ministeri de Defensa ucraïnès, el Servei Federal de Seguretat rus continuarà elaborant una sèrie d'"atacs terroristes" de provocació en aquest territori.





La regió de Transnístria ha cobrat protagonisme les últimes setmanes pel seu vincle amb el Govern rus i la seva important posició geoestratègica. Les autoritats ucraïneses han arribat a denunciar possibles incursions russes cap a l'oest d'Ucraïna des de Transnístria.





Les autoritats de Rússia han descartat aquest mateix dilluns una "escalada de tensió" a la regió moldava i han defensat que Moscou segueix inclinant-se "a favor de solucionar el problema per mitjans pacífics". El viceministre d'Exteriors rus, Andrei Rudenko, ha asseverat que "no hi ha cap risc".





El Ministeri d'Exteriors de Moldàvia va convocar divendres passat l'ambaixador rus a Chisinau, Oleg Vasnetsov, per les declaracions del general rus Rustam Minnekaiev, comandant en funcions del Districte Militar Central rus, que ha criticat l'"opressió de la població".