Twitter accepta l'oferta de compra d'Elon Musk per 40.500 milions

El consell d'administració de Twitter ha decidit finalment acceptar l'oferta inicial de compra de la companyia presentada per Elon Musk per un total de 43.394 milions de dòlars (40.495 milions d'euros), segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.





"El consell de Twitter va dur a terme un procés ampli i detallat per valorar la proposta d'Elon amb un focus deliberat en el valor, la certitud i el finançament. La transacció proposada aconseguirà una prima en efecte substancial i creiem que és el millor camí per als accionistes de Twitter", ha subratllat el president independent del consell, Bret Taylor.





Elon Musk @ep





L'operació havia estat avançada aquest dilluns per diversos mitjans nord-americans, que indicaven que l'anunci final es publicaria durant el dia.





La transacció està subjecta al fet que els accionistes de Twitter donin el seu vistiplau en una votació que es farà en la junta d'accionistes. El consell espera que l'operació es tanqui el 2022.

Segons els termes de l'oferta, Elon Musk abonarà 54,2 dòlars en efectiu a cada accionista de Twitter per cadascun dels seus títols. Això suposa una prima del 54% pel que fa a el 28 de gener, quan Musk va començar a comprar accions de Twitter, així com del 38% pel que fa a l'1 d'abril, quan va revelar la seva posició en la companyia.





"La llibertat d'expressió és la base d'una democràcia funcional i Twitter és la plaça del poble digital on els assumptes importants per al futur de la humanitat són debatuts", ha indicat Musk.





L'empresari, amo de Tesla i SpaceX ha agregat que vol fer que la xarxa social sigui "millor que mai" millorant el producte, fent que els algorismes siguin de codi obert, acabant amb els 'bots' de spam i verificant a tots els usuaris humans.





No hi ha condicions financeres a complir per al tancament de la transacció. Musk s'ha assegurat finançament mitjançant deute i un préstec de marge per valor de 25.500 milions de dòlars (23.796 milions d'euros). A més, aporta a l'operació un compromís de capital de 21.000 milions (19.597 milions d'euros).