L'ONCE premiarà projectes d'emprenedoria innovadores per a persones cegues i amb baixa visió







L'ONCE ha llançat la seva segona edició del 'Repte ONCE Innova Emprenedors', una iniciativa per premiar els millors projectes de startups, scaleups i pimes digitals destinats a millorar la qualitat de vida de persones cegues i amb baixa visió i a transformar digitalment llocs i processos de treball.





Segons ha informat la institució, la convocatòria és pública i està dirigida a emprenedors que ja comptin amb solucions i casos al mercat, perquè sigui més ràpida la seva implantació, així com a altres que tinguin un prototip o producte mínim viable que pugui concretar-se en un període curt de fins a un any. Així mateix, el termini de presentació de propostes ja està obert fins al 31 de maig.





Els guanyadors podran implementar les seves solucions a l'ONCE per ajudar així a la inclusió real de més de 70.000 persones cegues o amb baixa visió . Per part seva, les empreses finalistes participaran el proper mes de setembre al Bootcamp d'Innovació Inclusiva impartit pel Grup Social ONCE i per les marques i organismes patrocinadors d'aquesta edició.





Amb aquesta iniciativa, l'ONCE vol apropar al mercat solucions innovadores aplicables a dos àmbits: millorar la qualitat de vida de les persones amb ceguesa i baixa visió, i transformar digitalment el lloc de treball. En aquestes dues àrees, han estat les mateixes persones cegues i amb baixa visió i els treballadors de l'ONCE els que han identificat necessitats reals a través de propostes presentades al programa intern d'innovació d'ONCE Innova.





"El Repte ONCE Innova Emprenedors persegueix crear un ecosistema tecnològic inclusiu", ha afirmat el director general de l'ONCE, Ángel Sánchez, "capaç de fer que aquesta societat sigui més per a tothom, més inclusiva, més diversa", ha afegit.





D'altra banda, segons ha recordat la institució, a la primera edició del Repte ONCE Innova Emprenedors, celebrada el 2020, es van rebre més de 80 propostes d'innovació, de les quals es van seleccionar les dues startups guanyadores: Biometric Vox, que permet a persones cegues signar documents a través de la veu; i Inbenta, un chatbot basat en intel·ligència artificial (IA) actualment en fase de pilotatge a l'ONCE.





A més, fruit d'aquesta iniciativa, està treballant en la implementació de la solució d'Idiogram, un sistema d'intel·ligència corporativa que utilitza IA per recopilar informació de forma automàtica i sistematitzada provinent de la xarxa i de fonts identificades prèviament.