SIL 2022 acollirà el testimoni de quatre Inspirational Speakers

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebrarà entre el 31 de maig i el 2 de juny i acollirà el testimoni de quatre Inspiratonial Speakers que aportaran els seus coneixements i experiències sobre les tres macrotendències econòmiques: innovació, sostenibilitat i talent. Aquests Inspirational Speakers se sumaran, per tant, als més de 300 speakers que participaran al SIL & eDelivery Congress, el programa de coneixement del SIL 2022.

El dimarts 31 de maig està programada la participació de José Manuel Zapata, un tenor espanyol que, a través de la seva ponència “Com donar el do de pit”, se servirà de les experiències a la seva carrera lírica per compartir amb els presents com aprendre a utilitzar la diferenciació com a eina de competitivitat i identificar les regles bàsiques per assolir l'èxit.







D'altra banda, el SIL acollirà dimecres 1 de juny les sessions de Jeremy Schwartz, CEO pioner en pràctiques empresarials competitives i sostenibles, i Odile Rodríguez de la Fuente, biòloga, divulgadora científica i conferenciant de sostenibilitat i medi ambient. Schwartz compartirà durant la sessió “Noves habilitats de lideratge per destacar el 2022” les habilitats específiques que es necessiten per als líders empresarials en un context de digitalització i sostenibilitat, mentre que Rodríguez, per la seva banda, mitjançant la conferència “Canvi de la humanitat. Clima de canvi” analitzarà la situació actual i futura del sistema viu planetari i dels canvis necessaris per evitar els pitjors escenaris.

D'altra banda, l'últim dia la trobada comptarà amb la presència d' Alejandra Nuño, directora general d'Acuam Healthcare, que debatrà sobre temes vinculats al creixement empresarial, el benestar i la salut a la sessió “La vida a l'epicentre dels negocis”.

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca: “Comptar amb la presència de quatre veus tan inspiradores com les que ens acompanyaran durant la celebració del SIL 2022 suposa un privilegi per a l'entitat, que aposta constantment pel foment del talent i l'ampliació del coneixement. En un context com l'actual cal mantenir la motivació en tots els sectors, motiu pel qual decidim impulsar un espai dedicat als Inspirational Speakers” afegeix.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, relata: “Per nosaltres és un honor comptar amb veus tan destacades de diferents sectors per continuar compartint coneixements i crear sinèrgies”.