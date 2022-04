Girona s'adhereix a les activitats previstes per la Setmana Sense Soroll /@Aj. Girona

L'Ajuntament de Girona s'ha adherit un any més a les activitats previstes per la Setmana Sense Soroll, que va començar aquest dilluns i que s'allargarà fins diumenge dia 1 de maig. La finalitat d'aquestes jornades és lluitar contra la contaminació acústica. La iniciativa cerca visibilitzar les eines de gestió i control d'aquest tipus de contaminació; promoure accions de difusió, sensibilització i educació ambiental relacionades, i impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i competències en la matèria.







Sota el lema “Baixem el volum”, aquesta nova edició posa en valor totes aquelles mesures permanents, així com les actuacions i accions puntuals, que fan possible millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Amb motiu de l'esdeveniment, l'Ajuntament de Girona, a través de l'Oficina per la Sostenibilitat, proposa a la població crear un mapa dels nivells acústics de la ciutat. L'activitat es diu “Quin soroll fem a la ciutat?” i funciona mitjançant l'aplicació mòbil gratuïta “Noise Capture”. L'objectiu és mesurar els nivells acústics de diversos punts de Girona mitjançant l'app, tant de l'espai urbà i interurbà com de les zones apartades del nucli, per així obtenir dades dels nivells acústics que es generen al dia a dia a la ciutat. Posteriorment, les mesures realitzades a través de l'aplicació es publicaran a un visor de dades obert a la ciutadania.

Tot i que el consistori proposa realitzar l'activitat de forma lliure durant la Setmana Sense Soroll 2022, les mesures es poden fer en qualsevol moment.