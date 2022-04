Barcelona convoca ajuts de 3,2 milions per protegir i millorar el paisatge i el patrimoni

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre de 2022 /@EP



L'Ajuntament de Barcelona ha convocat dos ajuts per un total de 3,2 milions per protegir i millorar el paisatge i el patrimoni de la ciutat, i les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre d'aquest any, ha explicat en un comunicat aquest dimarts .





La iniciativa s'emmarca en la mesura de Govern 'Barcelona, ciutat patrimoni', el pla estratègic municipal que agrupa actuacions amb “una nova mirada” a la concepció tradicional del patrimoni per tenir en compte valors vinculats a la vida quotidiana dels barris i la lluita contra el canvi climàtic.





Les convocatòries són per a actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics, i per actuacions de rehabilitació de mitjanes, cobertes verdes i naturalització.





El conjunt de les ajudes suposen un “augment considerable” de la dotació pressupostària respecte a anys anteriors i vol servir per donar rellevància al paisatge, promoure el respecte i protegir els valors comunitaris, culturals, identitaris, patrimonials, històrics i sostenibles.





TIPUS D'AJUDES



Les ajudes per a actuacions d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics , amb una dotació d'1,6 milions en dos anys, responen a “una demanda creixent” per part de la ciutadania de preservació del patrimoni.





Són objecte d'aquesta convocatòria els edificis de titularitat privada de més de 10 anys, i en ús, amb exclusió de les promocions immobiliàries.





S'hi inclouen obres d'interès patrimonial o de conjunt, en comerços emblemàtics i locals històrics no catalogats i també a la imatge exterior de locals comercials; Barcelona té 209 establiments emblemàtics catalogats.





Pel que fa a les ajudes per a mitjanes, cobertes verdes i naturalitzacions, la dotació també és d'1,6 milions d'euros amb caràcter bianual.





A Barcelona hi ha prop de 3.000 parets mitgeres amb caràcter permanent sobre les quals es pot actuar i els ajuts van dirigits a parets mitgeres visibles des de l'espai públic o espais col·lectius, i sobre les quals és imprescindible la integració arquitectònica i l'aïllament tèrmic.





Es preveuen diversos graus d'actuació en funció dels quals la subvenció va variant en augment progressiu (integració, aïllament, obertures, fotovoltaiques i verd).





Quant a cobertes verdes i naturalització, s'hi inclouen actuacions d'implementació d'una nova coberta verda, restauració de coberta verda existent i implementació d'horts urbans a cobertes.





També es donaran ajuts a la naturalització i permeabilització de tanques cegues, la conversió en permeable i enjardinada d'espais lliures d'edificació, i l'eliminació de fibrociment.