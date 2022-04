Kíiv diu haver matat més de 70 soldats russos i haver destruït un magatzem de municions a Kherson

L'exèrcit situa en 22.100 les baixes infligides a les tropes de Rússia durant la invasió /@EP





Les forces armades d'Ucraïna han assegurat aquest dimarts que han matat més de 70 soldats russos i han destruït un magatzem de municions a la regió de Kherson, en els enfrontaments de la guerra desencadenada el 24 de febrer per ordre del president rus, Vladímir Putin.





"A l'assentament de Velika Oleksandrivka, a la província de Kherson, els defensors d'Ucraïna han destruït un magatzem de municions i un gran nombre de personal enemic rus", ha dit l'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès en un missatge a Facebook.





Així, ha detallat que durant els combats "han estat eliminats més de 70 enemics russos" i ha afegit que "el nombre exacte de morts encara s'està esclarint", sense pronunciar-se sobre baixes entre les forces ucraïneses.





Les forces armades ucraïneses han subratllat que "l'enemic rus continua atacant la zona operacional oriental per derrotar les forces conjuntes, establir el control total dels territoris de Donetsk i Lugansk i mantenir una ruta terrestre amb la Crimea ocupada".





En aquest sentit, ha apuntat que "en direcció nord, no hi ha signes que l'enemic rus estigui formant un grup d'atac per reprendre les operacions ofensives", si bé ha assegurat que "als districtes de les províncies russes de Briansk, Kursk i Bélgorod, adjacents a Ucraïna, l'enemic rus ha enfortit la protecció de la frontera i ha establert posts de control".





"En direcció a Slobozhanski, l'enemic rus està enfortint els grups de tropes, bloquejant parcialment la ciutat de Khàrkiv i dispara contra unitats de tropes ucraïneses i contra la infraestructura crítica", ha assenyalat, alhora que ha incidit que les forces russes "disparen contra posicions" de les tropes ucraïneses a "tota la línia de contacte" a Donetsk i Lugansk.





Sobre la situació a Mariúpol (sud-est), l'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès ha destacat que "l'enemic rus encara ataca i bloqueja les unitats ucraïneses a l'àrea de fàbrica d'acer d'Azovstal", un dels pocs focus de resistència actius a la localitat.





Finalment, ha destacat que durant les últimes 24 hores han destruït tres avions, quatre drons i tres míssils de creuer russos, alhora que "s'han repel·lit sis atacs enemics a Donetsk i Lugansk". Així mateix, s'han destruït quatre carros de combat, cinc sistemes d'artilleria i tretze vehicles blindats, entre altres materials.





Així, les forces d'Ucraïna han informat que haurien provocat 22.100 baixes en l'exèrcit de Rússia des de l'inici de la invasió i ha xifrat en mil el nombre de carros de combat destruïts per part de les forces ucraïneses.





En un comunicat difós a través de Facebook, l'exèrcit ha assenyalat que Rússia ha perdut, a més, 2.308 vehicles de combat, 416 sistemes d'artilleria, 184 aeronaus, 154 helicòpters, 149 lanzacohetes i vuit vaixells.