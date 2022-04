Rufián no descarta "tombar" l'agenda legislativa del Govern: I si són "tan xulos", que pactin amb Feijóo

Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha assegurat que la seva formació no descarta "tombar" l'agenda legislativa del Govern de coalició si no obté respostes satisfactòries pel suposat espionatge a independentistes, i ha emplaçat el PSOE a decidir.





"I si al PSOE no els agrada ERC, Bildu, Més País o Podem, no passa res, que ho digui. Si són tan valents, tan xulos, que ho diguin --ha desafiat--. Perquè ara té una alternativa, el moderadíssim (Alberto) Núñez Feijóo, el nou Gallardón".





En roda de premsa al Congrés, Rufián ha admès que "tombar" mesures del Govern de PSOE i Podem pot ser "lesiu" per a un partit d'esquerres com ERC, però considera que és "l'únic idioma que entenen, malauradament". "El PSOE no fa, se'l obliga".