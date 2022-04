La Mobile Week Lleida creix en activitats i en implicació de centres educatius i entitats de la ciutat /@EP

"Lleida es convertirà en capital tecnològica amb la celebració de la Mobile Week Lleida del 2 al 7 de maig , que en aquesta tercera edició a Lleida creix en activitats i en implicació per part d'entitats i centres educatius de la ciutat. S'han programat quaranta tallers i jornades gratuïtes, amb cinquanta-sis sessions, pensades per a totes les franges d'edat i per a persones professionals i novells al món digital.Lleida és una de les setze ciutats catalanes escollides per dur a terme activitats vinculades al congrés de la Mobile, consolidant el compromís de la Paeria en la lluita per evitar la bretxa digital i per l'avenç de les tecnologies al servei de la ciutadania”, informen des de l'Ajuntament de Lleida.

"El paer cap, Miquel Pueyo, i la tinenta d'alcalde i regidora de Presidència, Jordina Freixanet, acompanyats del gerent del Parc Científic, Miquel Aran, van presentar les dades d'aquesta edició al Parc Científic. Pueyo va explicar que la Mobile Week Lleida 2022 es concentrarà del dijous 5, quan s'inaugurarà oficialment, fins dissabte dia 7, però que a partir del dilluns 2 ja es començaran a impartir tallers i jornades a centres educatius, entitats i empreses, a les quals l'alcalde ha agraït la seva implicació" , diuen des de la Paeria.

A això, afegeixen que “és un escenari que convida a reflexionar, aprendre i experimentar al voltant de les tecnologies i la seva aplicació a la vida quotidiana. Pueyo ha indicat que la Mobile a Lleida compta amb una gran implicació de la ciutat, tant d'entitats i empreses, com especialment dels centres educatius.L'alcalde ha destacat el Family Day que ha ampliat les accions organitzades en relació amb la passada edició, per apropar el públic familiar (amb nens a partir dels sis anys) a la tecnologia. Un trenet que unirà el Magical i el Parc, on es faran el gruix de les activitats, per facilitar-ne l'accés”.

Entre les propostes, hi haurà sessions de robòtica, d'informàtica, de Lego Spike, muntatge de drones o una activitat de llums immersiva. El Family Day també es planteja com a dia de lleure familiar i el parc de trànsit de la Guàrdia Urbana estarà en funcionament durant la jornada.