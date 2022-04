Troben ADN de la noia violada a Igualada a l'habitació del detingut

Els Mossos van detenir dijous 21 el jove @ep





Els Mossos d'Esquadra han trobat ADN de la noia violada a Igualada (Barcelona) a l'habitació del detingut aquest dijous com a presumpte autor, segons ha confirmat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela.





Ho ha celebrat en una entrevista a RAC1 aquest dimarts: "La satisfacció és enorme. Ho és per a mi, per a l'organització i especialment per al grup de treball que ha treballat intensament, la unitat central d'agressions sexuals i els comandaments del territori ".





També ha confirmat que s'ha activat el protocol de prevenció de suïcidis i autolesions per al detingut després de ser avaluat per un psiquiatre de la presó on va ingressar dissabte, fet que ha destacat que "no és habitual".





LA DETENCIÓ





Els Mossos d'Esquadra van detenir poc abans de les 5.30 hores del dijous 21 d'abril un jove com a presumpte autor de la violació d'una menor a Igualada (Barcelona) la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre.





Dijous mateix es va iniciar el registre del seu domicili, que va durar unes sis hores.





El dia dels fets un camioner va trobar la noia nua i inconscient en un descampat proper a l'estació de tren d'Igualada, ia conseqüència de les agressions produïdes va estar ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.





El dissabte 23 d'abril el jutge d'Igualada 4 va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove detingut i la causa és oberta per presumpta agressió sexual i assassinat en grau de temptativa, i continua sent secreta.