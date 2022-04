Guilarte (Cs) demana a la resta de l'oposició que se sumi la seva petició perquè Colau dimiteixi

La presidenta del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha demanat a la resta de grups de l'oposició que se sumin a la petició de dimissió de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, després que l'Audiència de Barcelona hagi ordenat investigar-la per presumpta coacció al fons d'inversió Vauras.





Llum Guilarte @ep





“Aquells que encara els queda una mica de responsabilitat, el que han de fer és recolzar aquesta demanda, que és el clam que hi ha al carrer: que Colau deixi de representar els barcelonins”, ha exigit aquest dimarts en roda de premsa.





"Si per alguna cosa passarà a la història Colau i el seu govern és precisament per ser el govern dels fracassos, constantment entre dit, sota sospita", per la qual cosa ha titllat el govern com un absolut llast per a la ciutat, en les seves paraules .





També ha retret a Colau que vulneri el codi ètic de BComú per segona vegada , que obliga a dimitir a qui sigui imputat per un cas de corrupció amb ànim de lucre, després de ser investigada per presumpta malversació, prevaricació i frau per presumptes irregularitats a la concessió de subvencions a entitats socials.





A més, creu que ERC "en lloc d'afavorir la transparència, intenta ajudar a amagar les misèries" del Govern de Colau i els ha acusat de ser coresponsables de les polítiques dels comuns i socialistes.





PLE SOBRE EL PRESUMPTE ESPIONATGE





Sobre la petició d'ERC de celebrar un ple extraordinari per abordar el presumpte espionatge a dirigents independentistes, ha afirmat: "Els independentistes, en lloc d'estar centrats a la ciutat, fan una escapada perquè allò que els interessa parlar és de les seves històries i no dels problemes que té Barcelona”.





Així mateix, Guilarte ha criticat que el Govern central "s'agenolli davant l'independentisme" després de la reunió de la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per abordar el presumpte espionatge.