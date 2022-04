Els exalcaldes de Barcelona critiquen la gestió de Colau que va plantar a la Fira d'Abril

Acte d'inauguració de la Fira d'abril de Catalunya/@CatPress











El passat divendres 22 d'abril va ser la inauguració de la Fira d'Abril de Barcelona 2022 . Segons ha pogut saber Catalunyapress de fonts assistents, sembla que 30 minuts abans de començar l'alcaldessa Ada Colau va avisar la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) que no hi assistiria. Els va donar un sonat "plantó" tot i que al programa estava anunciada la seva intervenció i la seva absència van haver de solucionar-la amb "preses".









L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTÀ "OFEGANT" LA FIRA D'ABRIL





El president de la FECAC, Daniel Salinero , i els presents no van dissimular el seu gran enuig amb el comportament de Colau, ja que aquest 2022 han hagut d'assumir un cost de gestió de l'espai a través de l'empresa municipal BSM proper al mig milió de euros. Inassumible per als organitzadors durant molt de temps més, atesa la situació econòmica actual on la inflació encareix els costos de tot.





I d'això se'n queixava Salinero al mateix Diario de la Fira, parlant de les condicions que els han imposat des de l'empresa municipal de Barcelona que sinó no canviaven podien veure's obligats a muntar aquesta important fira fora de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit afirmava Salinero “som la fira i la festa més gran que es fa a tot Espanya no organitzada per una administració pública. Som una entitat, una associació. L'obligació de contractar-ho tot a través de l'empresa municipal amb els sobrecostos que això comporta fan difícil que la fira es pugui seguir fent al Parc del Fòrum .La fira és un esdeveniment d'entrada pública i gratuïta al recinte firal i aquests costos són inassumibles per a una entitat sense ànim de lucre com la nostra . ofegant".









EL TALANT AUTORITARI DE L'EQUIP DE COLAU ALLUNYA FIRES I CONGRESSOS DE BARCELONA I DANYA A L'ECONOMIA LOCAL

És important recordar que Barcelona, va ser, fins al 2019, líder mundial de congressos i ara es troba a la quarta posició. I no és un tema menor perquè Barcelona formava part del top 5 de les capitals internacionals en la celebració de congressos i convencions de què depèn en bona mesura l'economia local barcelonines .

Les conseqüències econòmiques del procés , però, van posar a la ciutat en dubte. Barcelona, va ser, fins al 2019, líder mundial de congressos , va perdre la primera posició de la classificació i va caure fins a la quarta posició.

Segons l' Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA) la capital catalana va perdre 32 congressos el 2018: dels 195 esdeveniments albergats el 2017 en va passar a organitzar només 163. Un any abans de la pandèmia, el 2019 Barcelona va recuperar una mica el pols i va superar a Madrid per dos congressos, 156 a 154. Per això, Barcelona no es pot permetre el luxe de perdre més fires o congressos, per la deficient gestió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'última fira en marxar ha estat la Fira de la Terra. Els organitzadors de la tradicional Fira de la Terra que durant 26 anys l'han celebrada a la capital catalana van anunciar el 20 d'abril d'aquest 2022 canviar d'ubicació i fer-la a Girona a causa de discrepàncies amb les decisions del govern municipal a la seva organització.

Segons van explicar al Diari de Girona , els organitzadors van plantejar al consistori de Coleu canviar la ubicació de la fira i recuperar el seu lloc habitual, la zona del Passeig Lluís Companys del Parc de la Ciutadella, sota l'Arc de Triomf, per celebrar els 25 anys del esdeveniment, just abans que esclatés la pandèmia el 2020. Tot i això, Colau va creure que aquesta fira “no era d'un interès general” i va oferir que es fes al parc Central de Nou Barris, allunyat del centre de la capital barcelonina. Aquesta proposta va indignar els organitzadors de la fira que van carregar amb duresa contra l'alcaldessa: “És una decisió arbitrària, practicada per persones que demostren un tarannà autoritari”.







Així doncs, la 27a edició es farà a la Devesa de Girona els dies 30 d'abril i 1 de maig. Amb accés gratuït, la Fira pel Dia de la Terra del 31 d'abril i l'1 de maig a la Devesa és, segons els seus organitzadors, “una festa en defensa del planeta i de lluita contra el canvi climàtic a través de la sensibilització de la cultura ecològica”. Un camp de batalla l?ecopartit de Colau diu defensar. Doncs vist el que s'ha vist, molt no.





TRIAS, HEREU, CLOS I SERRA CARREGEN CONTRA LA POLÍTICA MUNICIPAL DE COLAU





Jordi Hereu, Joan Clos, Xavier Trias i Narcís Serra





Tots els alcaldes de Barcelona des que es va instaurar la democràcia, menys Pasqual Maragall, q, van anar aquest diumenge a 8TV per fer una valoració sobre l'estat actual de la capital catalana. Tots Xavier Trias , Jordi Hereu, Joan Clos i Narcís Serra es van reunir per primer cop i van saltar les espurnes contra l'actual alcaldessa: Ada Colau.









Barcelona té els carrers bruts





Un dels eixos centrals del debat van ser els serveis de la neteja a la ciutat. Sobre aquest assumpte Xavier Trias creu que Barcelona actualment està bruta i per això “la gent protesta”. Per al socialista Joan Clos , la neteja és un problema “que es pot solucionar “posant més diners o optar per fórmules tecnològiques més avançades”.







Polítiques locals on s'ha trencat el diàleg en mobilitat i urbanisme





Jordi Hereu durant la seva inversió va parlar que l'actual equip de govern del consistori barceloní "banalitza" l'espai públic, cosa que considera "molt poc progressista perquè a Barcelona "sempre hi ha hagut un diàleg entre mobilitat i urbanisme que s'ha trencat".





L'ampliació de l'aeroport ha estat un altre dels temes que ha saltat durant el debat.” Em preocupa molt que l'alcaldessa de Barcelona es pronunciï en contra de l'ampliació ”, ha dit Hereu. I on en el mateix sentit s'hi ha pronunciat Joan Clos, afirmant que l'aeroport "s'ha d'ampliar".