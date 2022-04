L'audiollibre confirma l'auge d'un sector que aposta per la literatura de qualitat

Audible, empresa d'Amazon i distribuïdor mundial de contingut digital d'entreteniment en àudio de qualitat, va publicar divendres passat les dades d'escolta del servei a Espanya durant els darrers 18 mesos, que confirmen l'auge del sector. En total, van explicar que havien tingut 15 milions d'hores escoltades entre els títols del catàleg i més d'1,4 milions durant el darrer mes de març . Amb aquestes dades, Audible confirma la tendència d'un mercat a l'alça, tal com ha confirmat recentment el Baròmetre de Lectura del Ministeri de Cultura, que xifra en un 5,2% el percentatge d'espanyols que escolten audiollibres de manera freqüent actualment , una xifra que duplica l'exposada l'any passat.





(D'esquerra a dreta, , Marià Marín, Joan Baixeras, Jordi Boixaderas, Sants Palazzi) /@audible







Amb la feina que s'està duent a terme des d'Audible, conjuntament amb tots els agents d'aquesta indústria, s'està demostrant que les sinergies entre serveis com el nostre, editors, autors i la classe creativa està portant a l'entreteniment i la cultura en àudio a Espanya a un nou nivell. Els audiollibres és un format de gran creixement que està dinamitzant clarament la categoria amb un producte d'alta qualitat adaptat als gustos del públic espanyol, cada cop més receptiu davant d'aquest tipus de formats” , va indicar Matthew Gain, Senior Vicepresident d'Audible a Europa.





Juan Baixeras, Country Manager d'Audible – Espanya i Itàlia, va dir en un esdeveniment a Barcelona que “Espanya és un país que llegeix i escolta”. A això, va afegir: "Ens agrada escoltar i explicar històries, per això l'audiollibre, que està vivint una boom sense precedents, ja és present a Sant Jordi. Audible fa 18 mesos que viu a Espanya, des del seu desembarcament a l'octubre del 2020 ha treballat a impulsar la categoria de l'audiollibre i fomentar el consum de literatura que s'escolta entre l'audiència espanyola.Les escoltes d'audiollibres no para de créixer a Espanya. en nombre de títols disponibles com d'oients, gràcies a la tasca que s'està duent a terme des de les principals editorials espanyoles i a serveis com Audible.ES, que està dinamitzant la categoria des de la seva arribada a Espanya. 17.000 audiollibres per a finals del 2023 i que la producció de títols d'Audible Studios, que ja va assolir el 2021 els 700 títols, es trobi entre els 400 i 500 títols exclusius a 2022”.





D'altra banda, Baixeras va apuntar que, des del seu llançament el 2020, Audible ha acumulat 15 milions d'hores d'escolta dels audiollibres del seu catàleg, acumulant de manera consecutiva més d'un milió mensual des del novembre passat i arribant pràcticament a 1,5 milions en el darrer mes de març, fet que suposa un creixement percentual mensual del 23%.





“Audible actualment col·labora amb més de 2.500 professionals de la indústria al mercat espanyol, atorgant noves oportunitats al sector així com a la comunitat actual d'actors de veu, narradors i dobladors que han vist com la seva professió s'ha reinventat gràcies al boom de l'audiollibre . És indispensable treballar conjuntament amb tots els agents de la indústria per a la projecció del sector. El treball amb professionals locals i els mateixos autors de les obres atorga un nivell de qualitat indispensable per a la creació de contingut”, va afegir Juan Baixeras.







Santos Palazzi, per part seva, també va voler compartir informació sobre el consum de literatura durant aquest període, amb especial incidència a la relació existent entre les noves audiències i el producte literari: "L'audiollibre et permet accedir d'una manera diferent, entrar, gaudir i enganxar-se posteriorment al llibre tradicional oa l'ebook.L'àudio i el concepte del multitasking és molt atractiu per a la gent jove. que els ha agradat”.