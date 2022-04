Els twitters catalans farts: apallissen la CUP per defensar l'okupació de la casa de l'alcalde de Caldes de Malavella

Els twitters apallissen la CUP per la seva defensa als okupes /@CupFarners







La CUP de Farners ha estat apallissada pels usuaris catalans de Twitter després de defensar els okupes després de la difusió d'unes imatges en què es veia Salvador Balliu, alcalde de Caldes de Malavella, amenaçant amb una destral alguns que havien okupat la seva habitatge per Setmana Santa.





"Tipus de persones: Les que creuen que cadascú es pot prendre la justícia pel seu compte (per exemple destral en mà) i les que NO. I també les que pensen que està bé tenir tants diners que et puguis permetre tenir una casa buida prop d'on vius, en un país on gent no té res, i les que NO”, escrivien des de la CUP. "A més, hi ha les que creuen que els representants públics han de ser exemplars, i les que NO", continuaven en el seu fil oportunista.









ELS TWITTERS, "FARTS" DEL CINISME DE LA CUP







Davant d'aquests tweets, són molts els usuaris els que han decidit respondre a la CUP. "Hi ha dos tipus de persones: les que creuen que els treballadors ja paguem prou impostos i per tant l'estat és qui ha de preocupar-se de la gent que no té habitatge i els que creuen que un pot entrar a casa d'un altre com vulgui i quan vulgui", els escrivia una usuària.









Un altre, els desitjava que els okupessin el seu habitatge: "Tan sols us desitjo que ocupin una casa vostra, a un familiar li van ocupar la casa dels seus pares, la van destrossar per dins, van vendre fins i tot les baranes perquè eren de ferro, records de tota una vida destrossats, a més feien negoci llogaven les habitacions, desgraciat", va twittejar.











" Criminalitzar una persona que defensa casa seva és absurd . Fer passar quatre pijos malcriats per pobres morts de gana és una mala idea . Que la CUP critiqui la multipropietat quan té votants a la Catalunya interior heretant cases pairals és un suïcidi polític . , gent ", és un altre dels comentaris.