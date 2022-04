Isabel Pantoja no tornarà a presó: la tonadillera ha estat absolta del delicte d'insolvència punible

Un mes després de declarar als jutjats de Màlaga acusada de ser cooperadora necessària d'un presumpte delicte d'insolvència punible per la venda del xalet de la Pera l'any 2015, Isabel Pantoja per fi respira tranquil·la.





Isabel Pantoja @ep





I és que la tonadillera, que s'enfrontava a una possible pena de fins a tres anys de presó , ha estat absolta en la causa, tal com han confirmat fonts del Jutjat Penal número 5 al diari 'Màlaga avui'. La sentència absolutòria hauria estat comunicada aquest dilluns a la vídua de Paquirri, que per fi respira tranquil·la al descobrir que no tornarà a entrar a la presó.





A un mes de reaparèixer a Amèrica – de moment té quatre concerts confirmats a Argentina, Perú i Xile – la seva possible condemna era un tema que treia el somni a Pantoja que, ara, ha de fer front a l'elevat deute que té tant amb Hisenda com amb el banc per no perdre Cantora.





El primer pas, pagar els 414.080 euros que deu al Fisco amb el 80% del caixet que rebrà per

us propers concerts i, si tot va bé, podria tancar una sèrie de gales a Amèrica que li reportarien un milió d'euros amb què es podria oblidar del seu deute amb l'Agència Tributària i pagar part de les quotes impagades de la hipoteca de la finca des de fa dos anys, per les quals hauria d'uns 1.5 milió d'euros.





Importants problemes econòmics que van passar a un segon pla per a la tonadillera pels seus problemes legals. Ara, després de ser absolta, respira alleujada, ja que ha pogut demostrar la seva innocència i no reviurà el pitjor malson tornant a la presó, per la qual cosa haurà de fer front als seus deutes urgents.