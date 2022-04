Espanya, entre les tres millors destinacions del món en turisme d´aventura /@Pixabay

Espanya se situa al tercer lloc com a destinació mundial per fer turisme d'aventura, per darrere del Brasil i Itàlia, que ocupen la primera i segona posició, respectivament, segons el portal US News & World Report.

La classificació inclou 78 països que han estat avaluats a través de deu criteris com aventura, patrimoni, influència cultural o qualitat de vida.

Dins d'aquests criteris, Espanya obté la qualificació més alta en patrimoni, amb 100 punts, el primer país del món, a més de 95 punts en aventura (3r) i 76,7 punts en influència cultural (6è).

Així mateix, Grècia i Tailàndia tanquen el 'top 5' de millors països per fer turisme aventura. Els segueixen Nova Zelanda, Austràlia, Portugal i Costa Rica per completar els deu primers països.