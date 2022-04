Detecten "possibles anomalies cromosòmiques" al càncer de mama a partir d'un videojoc /@CRG

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG) han detectat "possibles anomalies cromosòmiques" al càncer de mama a partir del videojoc per a iOS i Android Genigma, que repta jugadors a resoldre trencaclosques i contribuir a l'avenç de la investigació del càncer.

En un comunicat aquest dimarts, el CRG ha concretat que des que el projecte es va llançar per primera vegada fa tres mesos el videojoc ha donat per resolts 5.472 trencaclosques amb 532.992 solucions enviades per més de 36.000 jugadors de 154 països diferents.

Les solucions proporcionades pels jugadors han revelat 138 regions d'interès en la seqüència del genoma de T47D, una de les línies cel·lulars de càncer de mama més estudiades, i els resultats indiquen possibles reordenaments cromosòmics, informació que “eventualment pot revelar la seqüència genòmica correcta per a la línia cel·lular”.

Aquest recurs, conegut com un mapa genòmic de referència, "beneficarà els esforços de recerca mundials" que depenen de línia cel·lular per estudiar el càncer i provar nous medicaments per tractar la malaltia.

El professor de recerca Icrea Marc Marti-Renom ha destacat que les persones que juguen a Genigma estan identificant una sèrie de regions al genoma que mostren anomalies a les línies de cèl·lules canceroses en comparar-les amb les mateixes regions en cèl·lules que no tenen aquesta malaltia.