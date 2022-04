L'Autoritat Catalana de la Competència adverteix els Ajuntament sobre les seves contractacions "irregulars"

Aquest dimecres 27 d'abril, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), presentarà al Palau Robert l' informe sobre la competència en el subministrament d'aigua a l'àmbit urbà a Catalunya . Aquest forma part del Programa Anual d´Actuacions per a la Promoció de la Competència de l´any 2020 i veurà la llum després de dos anys de pandèmia.







Les autoritats de la competència de Catalunya ( ACCO ), Andalusia ( ACREA ), País Basc ( AVC ), i Galícia ( CGC ) estan col·laborant juntament amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC ) un estudi sobre municipis i competència que pretén analitzar com evitar que l'activitat dels municipis pugui afectar negativament la competència i per tant els ciutadans receptors dels serveis públics esmentats.

























Aquest estudi pretén analitzar les barreres a la competència més comunes en l‟actuació dels municipis per millorar la qualitat de la regulació il‟intervencionisme municipal en sectors com ara l‟abastament d‟aigua, gestió de residus, esport, comerç, fires i mercats, infraestructures viàries, transport col·lectiu, trànsit, xarxes de telecomunicacions i serveis funeraris.





Aquesta no és una preocupació nova sinó que les autoritats de la competència estan pendents de les accions que duen a terme les entitats locals que puguin tancar el mercat i restringir la competència a operadors privats, des del 2011, any en què la CNMC va publicar laGuia sobre Contractació Pública i Competència. Dos anys després, també va emetre l' Informe 2013 sobre els mitjans propis, els encàrrecs de gestió i les implicacions del seu ús des de l'òptica de la promoció de la competència. En aquests moments la Comissió Nacional del Mercat de la Competència està treballant en l'actualització de la Guia del 2011, per als treballs del qual el 2021 passat va obrir una període de consulta pública .







L'ACCO segueix els passos així de la CNMC, que va publicar el gener de 2020 l'Estudi sobre els serveis d'abastament i sanejament d'aigua urbana ( E/CNMC/07/19 ), i destaca que cal augmentar la freqüència de les licitacions, atès que aquestes escassegen actualment. D'aquesta manera les activitats municipals s'enfronten a la moda de la mal batejada com a “remunicipalització” que consisteix a promoure la gestió directa dels serveis municipals pels ajuntaments, encara a costa d'empitjorar la qualitat dels serveis i de tancar el mercat els operadors privats expulsant-los del seu municipi. Unes actuacions que van en detriment de l'empresariat local i que únicament poden estar justificades com estableix la regulació pressupostària i de règim local quan l'Administració faci un estudi econòmic sòlid i fonamentat que demostri que es garanteix als ciutadans un servei de més qualitat i menor cost .





L'ACCO ADVERTEIX SOBRE GIACASA A LA QUE CONSIDERA UNA "EMPRESA FANTASMA"





Seguint aquesta línia d'estudi, l'informe de l'ACCO analitza diferents exemples de col·laboració entre entitats locals (col·laboracions públic-públic), i destaca que aquestes fórmules poden afectar la competència si no compleixen els requisits exigits per la legislació vigent. En aquest sentit, l'Informe s'adhereix a la tesi de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 21 de setembre del 2020 que va declarar com a frau de llei l'activitat del consorci Congiac per mitjà del qual les empreses municipals de Manresa, Reus i Vilafranca del Penedès, entre d'altres, van pretendre guanyar quotes de mercat en altres municipis sense haver de participar en procediments de licitació . Per això, aquests municipis es van servir d'una empresa pantalla, GIACSA, a la qual pretenien atribuir la condició de “mitjà propi” de l'Ajuntament o del Consorci, quan en realitat era una empresa “fantasma” que no tenia ni els mitjans personals ni econòmics per prestar el servei de proveïment daigua i lúnic que feia era subcontractar sense licitació pública a les altres empreses municipals involucrada.





Una altra modalitat de frau que atenta contra la competència el va constituir segons ACCO, la compra, per part dels 17 municipis de la Comarca del Bages, d'una participació inferior a l'1% del capital d' Aigües de Manresa per poder justificar que aquesta empresa no només era de Manresa sinó també és seva, passant-lo després a adjudicar aquest servei d'abastament d'aigua saltant-se el pas de licitar.





EL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE COMPTADORS HA DE RESPECTAR LA LLIURE COMPETÈNCIA EN BENEFICI DELS CIUTADANS









D'altra banda, l'informe ACCO , igual que l'informe CNMC , adverteix que l'activitat de subministrament i manteniment de comptadors de l'aigua hauria de ser una activitat desenvolupada per una empresa diferent de l'empresa operadora, ja sigui pública o una concessionària privada. Es constata així que a Catalunya, excepte a l'Àrea Metropolitana, les entitats locals reguladores del servei no han permès generar una activitat industrial de subministrament i manteniment de comptadors , obligant els seus operadors públics o privats a incorporar aquesta activitat com una activitat més de la prestació del servei de subministrament.







El model metropolità on el ciutadà pot escollir l'empresa encarregada del manteniment del comptador d'aigua és el model que s'hauria de generalitzar a Catalunya per generar un mercat competitiu en aquesta activitat que és accessòria del servei de subministrament d'aigua. Es confirma aleshores que la intenció de l' Ajuntament de Terrassa d' internalitzar l'activitat de subministrament i manteniment de comptadors és contrària a la lliure competència i perjudicial per a la ciutadania.





L'ACCO CREU NECESSÀRIA LA CREACIÓ D'UN REGULADOR ÚNIC CATALÀ INDEPENDENT





Finalment, l'informe recull el suggeriment moltes vegades reclamat pel sector de l'aigua que cerca superar l'atomització de reguladors actuals i atribuir la funció de regulació a un únic regulador autonòmic independent, professional i especialitzat.





Perquè entre altres coses amb un organisme d'aquest tipus, es podrien fer comparacions de servei entre comunitats que actualment no és possible fer.









L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) preveu a més que aquest 2022 s'activin totes les funcionalitats de l' Eina de Recerca Intel·ligent de la Col·lusió en la Contractació Administrativa (ERICCA) per millorar la detecció de pràctiques anticompetitives als concursos públics .