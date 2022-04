Espanya i Portugal anuncien un "acord polític" amb Brussel·les per posar límit al preu del gas

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , i el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica de Portugal, José Duarte Cordeiro , han anunciat aquest dimarts un acord amb la Comissió Europea per posar límit al preu del gas al mercat majorista d'electricitat.





"Hem arribat a un acord polític amb la Comissió Europea", ha assenyalat Ribera en roda de premsa després de la reunió en què ha apuntat que en els propers dies es completarà el procediment per "tenir el suport de Comissió" per "implementar-lo immediatament" .





La ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera @ep





En base a l'acord aconseguit amb l'Executiu comunitari, el preu de referència del gas es fixarà al voltant de 40 euros/MWh i marcarà un preu mitjà de 50 euros/MWh al llarg dels 12 mesos que estigui en vigor aquest acord.





Ribera ha viatjat a Brussel·les per mantenir una reunió amb la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, per abordar la proposta presentada per Espanya i Portugal per limitar a 30 euros per megawatt hora (MWh) el preu màxim del gas natural per a la generació d'electricitat --els cicles combinats i les de cogeneració--, amb l'objectiu d'abaratir així la factura de la llum.





Ribera ha acudit a aquesta cita amb Vestager juntament amb el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica de Portugal, José Duarte Cordeiro.