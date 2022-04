Els vacunats amb AstraZeneca i Janssen tenen un menor risc de reinfecció per Covid

Les persones vacunades amb la vacuna d' AstraZeneca i Janssen tenen un menor risc de reinfecció per Covid, en comparació amb aquelles a les quals se li ha administrat la vacuna desenvolupada per Moderna o Pfizer , segons un estudi dut a terme per investigadors belgues i que ha estat presentat al Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID) i publicat a la revista 'Viruses'.





L'estudi va incloure totes les persones a Bèlgica majors de 18 anys que van ser completament vacunades contra COVID-19 entre l'1 de febrer i el 5 de desembre de 2021. Els 8.062.000 participants van ser seguits durant una mitjana de 150 dies, des de 14 dies després de la segona dosi.





Vacuna d'AstraZeneca @ep





El 4,6% dels participants (373.070) va tenir una infecció avançada. No obstant això, aquesta xifra no té en compte quant de temps es va seguir cada participant. Quan això es té en compte, la taxa d'incidència és de 11,2 per 100 anys per persona. Això vol dir que si es fes un seguiment de 100 participants durant un any, s'esperaria que 11,2 desenvolupessin una infecció avançada.





Els investigadors també van observar els factors associats amb les infeccions intercurrents. Aquestes anàlisis es van ajustar per edat, sexe, infecció prèvia per COVID-19 i exposició duna persona al virus SARS-CoV-2 a través de la seva professió o entorn.





Així, els experts van comprovar que la vacunació amb una vacuna de vector viral (Oxford/AstraZeneca o Janssen) es va associar amb més risc d'una infecció avançada que una vacuna d'ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna).





En concret, la vacuna d'Oxford/AstraZeneca es va associar amb un risc 68% més gran d'una infecció avançada que la vacuna de Pfizer/BioNTech. La vacuna de Janssen es va associar amb un 54% més de risc d'infecció avançada que la vacuna de Pfizer/BioNTech.





Per contra, era un 32% menys probable que passessin infeccions intercurrents en els que van rebre la vacuna Moderna que en els que van rebre la injecció de Pfizer/BioNTech. Finalment, els experts han informat que hi va haver una incidència més gran d'infeccions intercurrents en els grups d'edat més joves (18-64 anys) que en els grups de més edat (65-84 o més de 85 anys), cosa que es podria deure a diferències en el comportament social.