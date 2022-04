Els Catarres se sumen al cartell de la primera edició del Festival Observa de Sabadell

El grup de pop-folk català Els Catarres s'ha sumat al cartell d'actuacions de la primera edició del Festival Observa , que tindrà lloc del 26 de maig al 19 de juny a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell (Barcelona).











El conjunt actuarà el 4 de juny i s'uneix així a altres noms d'aquest certamen com Rosario Flores, M-Clan, La Casa Blava i les formacions de tribut, Abba The New Experience i Play The Game, que repassa la discografia de Queen, entre altres artistes, ha informat el consistori en un comunicat aquest dimarts.







L'organització d'aquest festival va anunciar, a la presentació a principis del març passat, que limitaria l'aforament a 3.000 persones.