Dr. Faustino Núñez: "Els joves estan avançant els seus problemes auditius 20 anys per l'exposició al soroll"

La meitat dels adolescents i els joves espanyols poden patir problemes d'audició per exposar-se al soroll /@Pixabay







Aquest dimecres 27 d'abril se celebra el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll , fundat pel Centre per a l'Audició i Comunicació l'any 1996 amb la finalitat d'alertar i crear consciència a la població sobre els riscos que té el soroll per al trastorn auditiu i també l'impacte que pot tenir a la salut.







Tant és així que des de la Societat Espanyola d' Otirronolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC) han alertat que la meitat dels adolescents i de les persones joves d'Espanya podrien patir pèrdua d'audició o tinnitus (sentir un xiulet a l'orella) a causa de l'exposició al soroll.





Una pèrdua d'audició que, segons explica Catalunyapress, el doctor Faustino Núñez, president de la Comissió d'Audiologia, és irreversible. "Quan l'exposició al soroll deteriora les cèl·lules ciliades de l'orella interna, el dany patit és permanent i les cèl·lules ciliades no es poden recuperar", ha dit.





QUINS SÓN ELS PRINCIPALS FACTORS DE RISC?





Amb aquesta informació, és rellevant conèixer com es fa malbé l'orella i com es pot evitar. Així, el doctor Núñez ha relatat a aquest mitjà que "l'hàbit d' escoltar música amb auriculars, juntament amb l'assistència a concerts i locals d'oci amb música alta , constitueix actualment la principal causa de trastorns provocats pel soroll en els joves. Des de la SEORL volem conscienciar sobre la importància de prestar atenció als sorolls més nocius per reduir la intensitat i el temps d'exposició a aquests i prevenir així, no només problemes auditius, sinó de salut en general”, explica





En aquesta línia, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) calculen que al voltant de la meitat dels ciutadans d'entre 12 i 32 anys fa ús de dispositius electrònics , com ara telèfons mòbils o MP3, a nivells insegurs . Això passa, estimen, en països on els ingressos de les persones van de mitjans a alts.





Per aquesta raó, des de la Societat Espanyola d'Otirronolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll han volgut explicar com és d'important prestar atenció als sorolls que poden resultar nocius amb l'objectiu de reduir tant la intensitat dels mateixos com el temps d'exposició a ells. .





Així, el doctor Núñez explica a aquest mitjà que “en el cas dels reproductors de música, seria ideal aplicar la regla del 60-60, és a dir, no utilitzar-los més de 60 minuts al dia i no superar el 60% del volum que permeten els mateixos".





A més, afegeix que "fins fa uns anys, els sorolls nocius més habituals eren els procedents de l'exposició continuada a l'entorn laboral durant vuit hores diàries a nivells que podien superar els 80 dB i, per això, es va aprovar una llei perquè els treballadors utilitzaran les proteccions adequades en aquestes condicions".





"Ara veiem manifestar-se els problemes típics de persones de 60 anys als 40"





Amb això, comenta el doctor que “per garantir una bona salut es recomana no superar els 65 dB. Una exposició a un so superior a 85 dB suposa un risc de pèrdua auditiva si es repeteix en el temps. S'admet que una exposició a 80 dB dB durant més de 8 hores al dia, a l'entorn laboral, requereix ús de protecció auditiva per no ser lesiva.Per sobre de 100 dB hi ha un risc de pèrdua immediata.Si ens exposem a 100 dB d'escolta, no ho hauríem de fer més de un quart d'hora al dia per evitar el dany, i si ho fem a 110 dB, no ho hauríem de fer més d'1 minut. dB", diu.







A més, comenta que "s'estima que els joves poden estar avançant l'aparició de problemes auditius 20 anys , a causa sobretot de l'exposició al soroll amb auriculars. Com més gran és el soroll, menys temps triga a causar un dany auditiu permanent. Ara veiem manifestar-se els trastorns típics de persones de 60 anys ja als 40. Al voltant de 200 milions de persones pateixen infeccions cròniques de l'orella que són prevenibles o tractables ”, conclou.