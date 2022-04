El Govern va malbaratar 7,8 milions d'euros de diners públics en pagaments a 34 residències privades

A la Residència Palau , situada a Palau Solità i Plegamans ubicada a la província de Barcelona , van morir 55 avis entre març i abril de 2020, a la primera onada de la pandèmia del Covid-19. Ara, el director del centre i el metge responsables han estat denunciats per la Fiscalia per una gestió "negligent" i amb "manca de diligència" en la cura dels usuaris, "fent cas omís a les recomanacions del Govern i la Generalitat de Catalunya ".





Doncs bé, aquesta mateixa residència, amb un historial poc fiable en la cura de la gent gran durant la pandèmia, va ser seleccionada per la Generalitat, entre un selecte grup, per fer-se càrrec de més pacients quan va arribar la segona onada. La Conselleria de Treball i Afers Socials i Famílies, que en aquell moment estava sota la gestió de Chakir El Homnrani , va realitzar contractes amb 34 residències privades, a les quals va denominar centres buffer , per acollir pacients d'altres geriàtrics que estiguessin col·lapsats o tinguessin brots incontrolables.





A priori, aquestes residències buffer van ser seleccionades pel Govern per tenir més places i més capacitat per atendre pacients. No obstant, sorprèn que alguns dels centres sociosanitaris com el Federica Montseny a Viladecans ,o el ja esmentat de Palau Solità i Plegamans, que estan sent investigats per la justícia per greus negligències a la primera onada, fossin escollits com un tipus d'espai segur per als ancians a la segona onada.





PAGAMENTS PER SERVEIS NO PRESTATS SENSE JUSTIFICAR





" La Generalitat no es va preocupar a contractar residències on hi ha dubtes clars que hagin fet una bona gestió durant la primera onada ", explica Victor Echaniz, portaveu de Moviment Residències Catalunya i familiar d'una resident del geriàtric de Palau Solità i Plegamans , a CatalunyaPress . Tot i això, la polèmica en la gestió d'aquests contractes va més enllà. Segons va revelar E l Periódico, la Generalitat va pagar prèviament diners a aquestes 34 residències per crear unes places que finalment no van ser ocupades. Només es van cobrir el 18,8%, mentre que les empreses beneficiessin de l'adjudicació es van emportar el 100% dels diners previstos per cobrir aquestes places: 7,8 milions d'euros per pagar un servei que, finalment, no es va utilitzar.





Les places que es van ocupar en aquestes residències buffer van tenir un cost de 2,7 milions d'euros i la Generalitat en va pagar 10,6, per la qual cosa hi ha aproximadament 7,8 milions d'euros que l'ens públic ha pagat a aquestes empreses privades que no s'han justificat . És a dir, 7,8 milions que han estat pràcticament regalats. " Van dissenyar els contractes sense cap clàusula de salvaguarda ia més, no han fet control sobre els diners que han donat ", afirma Victor Echaniz. Hi ha casos molt cridaners, com la ja esmentada residència Palau, que no va arribar a rebre cap pacient i, tot i així, ha rebut diners públics.





"S'han despreocupat totalment de si els diners públics que sota contracte van pagar s'hagin utilitzat realment pel que deia el contracte", assenyala el portaveu de Moviment Residències Catalunya. Segons explica a CatalunyaPress, les residències estaven obligades a contractar personal amb els diners que havien rebut de la Generalitat i així, poder fer front al trasllat de la gent gran. Tot i això, "ningú ha controlat com han gastat els diners aquestes empreses beneficiàries", denuncia Echaniz.







CatalunyaPress s'ha posat en contacte amb les conselleries de Salut i Affers Socials per sol·licitar informació sobre els contractes i de moment no hem obtingut resposta. A qui sí que ha respost de moment l'Executiu català és a EFE, assegurant que no aportaran cap dada sobre aquests contractes que no sigui sol·licitada a través del portal de transparència . És a dir, hi ha certa resistència a fer pública la informació, a la qual tampoc no es pot accedir a través del Portal de Contractació de la Generalitat.





Amb aquest panorama, des del Moviment Residències Catalunya acusen el Govern de la Generalitat de pressumpta "malversació de diners públics", i exigeixen una "comissió d'investigació seria i respectable per saber què va passar a les residències" , a més d'"un mínim respecte per a milers" de víctimes i les seves famílies”.





"Exigim també transparència i dades concretes sobre les licitacions i contractes, que els responsables dels mateixos responguin davant la justícia. Que l'actual Consellera de Drets Socials, Violant Cervera , comparegui al Parlament de Catalunya per aclarir les adjudicacions i contractes respecte a els centres 'buffer'", afirmen des d'aquest moviment social en una nota de premsa recollida per CatalunyaPress .