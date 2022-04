Barcelona impulsa Barcelona+B per millorar l?impacte social i ambiental de la ciutat

El CEO de Ferrer, Mario Rovirosa; la directora de Barcelona+B, Elena Damià; la professora d'estratègia i directora de màsters a sostenibilitat d'EADA, Federuca Massa-Saluzo; i el comissionat per a l'Agenda 2030 de l'Ajuntament, Miquel Rodriguez @ep







L´Ajuntament de Barcelona ha llançat la iniciativa Barcelona+B amb l´objectiu de millorar l´impacte social i ambiental de les empreses i la ciutadania de la capital catalana.





En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha explicat que ha impulsat el projecte a través de Barcelona Activa, Ferrer, EADA Business School i B Lab Spain , que en són els socis prioritaris.





L'objectiu de Barcelona+B és que empreses, universitats, fundacions, institucions públiques, emprenedors i ciutadania treballin conjuntament per convertir Barcelona en una ciutat millor, projectant-la com a “un lloc de referència” en la transformació empresarial i en la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.





Barcelona se suma així al programa Ciutats+B, una iniciativa internacional amb el principal objectiu de mobilitzar diferents persones i actors de tot el món perquè millorin les ciutats on viuen, i que és present a sis països, entre els quals hi ha ciutats com Edimburg (Regne Unit), Santiago (Xile), Rio de Janeiro (Brasil) i Mendoza (Argentina).





La iniciativa a Barcelona ja compta amb diverses organitzacions aliades que col·laboren en la difusió i desenvolupament del projecte: Acció, Barcelona Centre de Disseny, B Academics Spain, Barcelona Global, Cambra de Comerç de Barcelona, Comunitat B Catalunya, Impact Hub Barcelona, Netmentora i Ship2B Foundation.









ACTIVITATS

Barcelona+B ha programat una agenda d'activitats i iniciatives que "donen resposta als reptes socials i ambientals principals de la ciutat".





Una és la jornada participativa que se celebrarà el 3 de maig a EADA Business School, una trobada que serà el punt de partida per començar a construir una ciutat "més pròspera, sostenible i inclusiva".





Una altra de les jornades que es duran a terme (el proper 2 de juny), serà el Campus d'introducció a l'impacte, un programa formatiu que permetrà a les empreses mesurar el seu impacte social i ambiental i així desenvolupar plans de millora.









ACTE DE PRESENTACIÓ

Barcelona+B s'ha presentat aquest dimarts en un acte que ha comptat amb la participació del comissionat per a l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Rodriguez; la professora d'estratègia i directora de màsters en sostenibilitat d'EADA, Federuca Massa-Saluzo; i el CEO de Ferrer, Mario Rovirosa, entre d'altres.





Rodriguez ha dit que des de l'Ajuntament s'han compromès a impulsar l'Agenda 2030: " Estem impulsant actuacions per acompanyar la transformació de l'economia cap a la sostenibilitat ", ha apuntat, i ha afegit que iniciatives com aquesta complementen l'actuació municipal, perquè assolir la sostenibilitat a l'economia també passa per l'acció del teixit empresarial, segons ell.





"EADA Business School reafirma el seu compromís cap a la sostenibilitat, implicant-se intermediant els seus recursos en aquest ambiciós projecte per fer de Barcelona una de les capitals mundials dels ODS", ha dit Saluzo.





Per la seva banda, Rovirosa ha explicat que formar part de Barcelona+B encaixa amb el propòsit de Ferrer de generar un impacte positiu a la societat: “És la nostra responsabilitat com a empresa animar altres companyies a fer-ho. Si no actuem ara, en dues generacions, les persones joves no entendran com les empreses no van fer res per deixar-los un món millor”.