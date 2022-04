El Banc Mundial estima que els elevats preus d'aliments i energia continuaran així durant tres anys

Imatges de fitxer d'un supermercat @ep





El Banc Mundial considera que l'elevat nivell de preus que s'està registrant en aquests moments als aliments i l'energia es mantindrà durant tres anys, segons es desprèn del darrer informe de previsions dels mercats de matèries primeres.













" La guerra a Ucraïna ha infligit un gran xoc per als mercats de matèries primeres, alternant els patrons globals de comerç, producció i consum de formes que mantindran els preus en nivells històricament alts fins a finals de 2024 ", ha explicat el Banc Mundial .





Aquesta situació es produeix després que els preus energètics hagin experimentat el seu increment més gran en els últims dos anys des de la crisi petroliera del 1973. De la seva banda, els increments de preus d'aliments i fertilitzants han estat els més grans des del 2008.





"En general, això suposa el major impacte de matèries primeres que hàgim experimentat des dels anys 70. Com era el cas llavors, el xoc està sent agreujat per una alça en les restriccions de comerç d'aliments, combustible i fertilitzants", ha explicat el vicepresident del Banc Mundial per a Creixement Sostenible, Finances i Institucions, Indermit Gill.





L'organisme multilateral estima que els preus de l'energia creixeran un 50% el 2022, encara que retrocediran lleugerament el 2023 i el 2024. Els preus no energètics, incloent-hi aliments i metalls, s'elevaran un 20% aquest any i es moderaran discretament en els dos anys següents.