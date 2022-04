Carla Simón espera que 'Alcarràs' obri més sales de cinema de poble

L'equip de la pel·lícula 'Alcarràs' de Carla Simón, a la preestrena aquest dimarts al Palau de la Llotja de Lleida @ep







La directora Carla Simón ha afirmat aquest dimarts, minuts abans de la preestrena de la seva pel·lícula guanyadora de l'Ós d'Or a la Berlinale 'Alcarràs' al Palau de la Llotja de Lleida, que una de les coses més boniques del premi ha estat la reobertura de sales de cinema de poble a Catalunya que havien tancat i ha expressat el seu desig que s'obrin també a pobles petits d'altres punts d'Espanya.













En declaracions als mitjans, la cineasta ha dit que les sales de cinema estan baixes d'energia perquè a la gent després de la pandèmia li costa una mica anar-hi.





"Que reobrin sales per a nosaltres és un honor i tant de bo arrossegui més pel·lícules", ha celebrat la directora.





Ha explicat que se sentia a Lleida més nerviosa que a Berlín perquè la preestrena és la prova final que li faltava passar.





"Tinc molts nervis, és el públic de veritat, vull que se sentin representats, avui he dormit malament" , ha afirmat.





Abans de la projecció, ha agraït a totes les persones que han participat a la pel·lícula, a les institucions ia tota la gent que ha col·laborat, no només sortint al film, sinó també ajudant a les localitzacions i assessorant amb els treballs del camp.





També ha dit que li agradaria que quan la gent vegi el llargmetratge “reflexioni una mica sobre el que compra i que quan vagi al súper, en el cas de la pel·lícula que tracta de préssecs, miri d'on són aquests préssecs i els compri de Lleida ".









ELS PREMIS OSCAR

Preguntada sobre si és aviat per pensar en els premis Oscar, ha considerat que s'ha de tractar amb prudència perquè l'any cinematogràfic és als inicis.





"Falta Cannes, Venècia, falten moltes pel·lícules per presentar, no sabem ni tan sols si serà 'Alcarràs' la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars i no ho sabrem fins a l'agost", ha conclòs.