El Papa deixa en mans dels superiors grans la destitució dels religiosos que hagin comès abusos

El Papa Francesc ha signat aquest 26 d'abril una carta apostòlica en forma de Motu Proprio, mitjançant la qual estableix que la destitució o no d'un religiós que cometi un delicte d'abusos contra un menor quedarà a les mans del superior de la congregació.













Així ho estableix al motu propi titulat 'Recognitum librum VI', mitjançant el qual es modifica el cànon 695.1, del Codi de Dret Canònic.





Al text original, publicat en llatí i traduït en llengua italiana, es llegeix que el passat 1 de juny de 2021, amb la Constitució Apostòlica Pascite gregem Dei es va promulgar el nou Llibre VI del Codi de Dret Canònic, De sanctionibus poenalibus in Ecclesia.





S'hi explica que "s'han tipificat de manera diferent alguns delictes" mentre "altres de nous s'han introduït" i, a més, "ha canviat també la successió dels cànons"; i s'indica que això requereix una modificació per garantir la concordança amb els cànons d'altres llibres del codi.





Per tant, segons informa el Vaticà, havent consultat el Consell Pontifici per als Textos Legislatius i la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, el Papa estableix una modificació del text del cànon 695.1.





D'aquesta manera, queda redactat de la manera següent : "Un religiós ha de ser destituït d'un institut pels delictes esmentats als cànons 1395, 1397 i 1398, llevat que, en el cas dels delictes esmentats als cànons 1395.2-3 (abús sexual) i 1398.1 (avortament), el Superior major consideri que la dimissió no sigui totalment necessària i que es pugui proveir altrament tant a la correcció del religiós com a la reintegració de la justícia, oa la reparació de l'escàndol".





El Pontífex ha ordenat que allò deliberat amb aquesta Carta Apostòlica en forma de Motu Proprio sigui ferm i estable en la seva vigència, sens perjudici de qualsevol cosa en contra, encara que mereixi una menció especial, i que es promulgui mitjançant la seva publicació al diari de la Santa Seu, L'Osservatore Romà, entrant en vigor el dia de la data, i que es publiqui després al comentari oficial de l'Acta Apostolicae Sedis.