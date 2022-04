Yolanda Díaz demana prudència i esperar la investigació sobre Pegasus abans d'assenyalar el CNI i Robles

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, intervé durant la visita a la fàbrica Alstom Transport, a 22 d'abril de 2022, a Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Catalunya @ep







La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha demandat "prudència" i esperar a conèixer l'"abast" del presumpte cas d'espionatge a través del programa Pegasus i ha defensat que aquests fets "que revesteixen gravetat" ja estan sent explorats per l'Executiu .





Així ho ha indicat als mitjans de comunicació, després d'acudir al lliurament del premi CEDRO 2022, i qüestionada sobre la declaració conjunta de partits independentistes i el seu propi espai, Unidas Podemos, que apunten directament al centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ia la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a responsables polítics del suposat espionatge a líders independentistes i es demana al PSOE que permeti investigar el cas al Congrés.





Prèviament, el portaveu del grup confederal, Pablo Echenique , ha afirmat que el cas 'Pegasus' ha d'implicar responsabilitats polítiques, ja sigui a qui va ordenar aquest espionatge o les persones que van mirar "per altra banda", i ha titllat, com a mínim, de "sorprenent" que encara no hi hagi data concreta per a la compareixença de la ministra de Defensa.





En aquest sentit, Díaz ha recalcat que l'Executiu busca aportar transparència i, en aquest sentit, es treballa en una comissió d'investigació interna, en el marc del CNI, ia constituir "com més aviat millor" la comissió sobre Secrets Oficials, amb la proposta de rebaixar la majoria parlamentària exigida.





"Per tant, primer conèixer amb prudència l'abast i el contingut dels fets i després extreure'n les conclusions, però primer cal conèixer el que ha passat", ha explicat la titular de Treball davant la premsa.









DEIXAR CAURE EL DECRET ANTICRISI "NO TINDRIA MASSA SENTIT"

D'altra banda i de cara a la convalidació del decret anticrisi que ha d'abordar el Congrés aquest dijous, Díaz ha explicat que estan parlant amb tots els “aliats” de la investidura per tirar endavant aquestes mesures, que són de “màxima importància” per als ciutadans.





I és que ha explicat que inclou actuacions tan rellevants com el descompte als hidrocarburs i mesures per abaratir el cost de la llum, i per això està convençuda que s'anteposaran "l'interès general" per sobre de qualsevol altra consideració.





"Sempre dic que la política ha de servir per a l'interès general i deixar caure aquestes mesures no tindria gaire sentit" , ha conclòs per tornar a mostrar la seva confiança que al final hi haurà un acord parlamentari.