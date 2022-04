Anticorrupció va interrogar el germà d'Ayuso pel contracte de les mascaretes abans de Setmana Santa

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una roda de premsa a la Reial Casa de Correus, a 17 de febrer de 2022, a Madrid @ep







La Fiscalia Anticorrupció ha interrogat el germà de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, per la seva possible vinculació amb un contracte de mascaretes adjudicat per l'Executiu regional a l'inici de la pandèmia.





Així, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a Europa Press fonts del Govern madrileny, el germà de la presidenta va declarar abans de Setmana Santa. Aquesta citació se suma a la del conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, que ja va donar explicacions davant la Fiscalia.





Des de l'Executiu madrileny han defensat des que saltés la polèmica que Tomás Díaz Ayuso va cobrar 55.000 euros més IVA de l'empresa Priviet Sportive no pas per obtenir un contracte amb l'Administració regional sinó pel cobrament de les gestions realitzades per aconseguir el material sanitari.





Asseguren que es va tractar d'"una contraprestació per la feina, no una comissió per intermediació".