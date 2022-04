El Govern d'Andorra augmenta el salari mínim fins a 1.200 euros

El Govern d'Andorra ha anunciat un paquet d'accions per millorar el poder adquisitiu de la població, entre les quals hi ha un augment del salari mínim fins a 1.200 euros.









Això suposa un increment del 3,64% respecte als 1.157,87 euros actuals, de manera que en quatre mesos haurà “incrementat el salari mínim en gairebé un 7%”, ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, ja que ja s'havia aplicat l'increment de l'IPC del 3,3% corresponent al 2021





Les mesures s'han presentat aquest dimarts a la tarda al Consell Econòmic i Social, on hi ha representants del Govern, de les organitzacions patronals i sindicals, així com agents econòmics i socials, perquè puguin ser "millorades i enriquides a través dels seus aportacions", destaca l'Executiu al compte de Twitter.





Segons l'Executiu, les mesures tenen tres objectius: "Salvaguardar el benestar econòmic dels treballadors i les seves famílies, consolidar el nostre teixit econòmic i empresarial i fomentar l'estalvi i la transició energètica".





De manera directa o indirecta, l?Executiu destinarà una quantitat aproximada de 8 milions d?euros per implementar les diferents accions.





Amb l'augment del salari mínim, també s'incrementa el llindar econòmic de cohesió social, fet que implica un augment d'algunes prestacions no contributives i contributives.





Així, també s'incrementaran en un 3,64% aquelles pensions inferiors al salari mínim dels que resideixin efectivament al Principat, una mesura que implicarà una aportació addicional del Govern de "com a mínim" un milió d'euros i de la qual se'n beneficiessin unes 3.200 persones.





Una altra mesura consisteix en l'obligatorietat dels empresaris d'aplicar l'increment del 3,3% corresponent a l'IPC a tots els salaris que no s'hagin incrementat voluntàriament entre el salari mínim i el mitjà (27.130,44 euros anuals).









AJUDES A LA VIVENDA DE LLOGUER IA L'EDUCACIÓ

El Govern també ha presentat mesures per flexibilitzar l'accés a les ajudes a l'habitatge de lloguer, reduint el temps de residència necessari per accedir-hi i incrementant el llindar d'ingressos màxims.





També s'incrementarà el percentatge de participació de l'ajuda en l'import de la renda mensual, fins al 40% per als col·lectius prioritaris –menors de 25 anys, víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat, famílies monoparentals o nombroses, i persones majors--, i fins al 35% per a la resta de la població.





Segons els càlculs de l?Executiu, les 65 famílies que van quedar fora del programa d?ajudes podran accedir al nou programa, també ho podrà fer un altre centenar, i suposarà una aportació governamental addicional de 340.000 euros.





També es flexibilitzaran els ajuts a l'estudi, tant per a l'ensenyament obligatori com per al superior, amb un augment del llindar d'ingressos als 18.720 euros anuals.





En aquest sentit, amb una aportació addicional de 450.000 euros, prop de 250 alumnes més podran accedir a beques per a material, menjador, transport escolar, esquí extraescolar, matrícula, desplaçaments i residència o manutenció fora d'Andorra.









REDUCCIÓ D'IMPOSTOS

Una altra mesura anunciada, en aquest cas pel ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, és la reducció de l'impost dels hidrocarburs per a empreses de manera retroactiva des de l'1 de gener.





Aquesta reducció dependrà del tipus de vehicle, beneficiarà 1.400 automòbils d?empresa i suposarà una injecció de 800.000 euros per part del Govern.





A més, també es reduiran els impostos en productes de primera necessitat com ara bolquers i productes d'higiene personal i íntima femenina, que passaran a tenir un Impost General Indirecte --equivalent a l'IVA-- superreduït de l'1%.









TRANSPORT PÚBLIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

El paquet de mesures presentat també inclou la gratuïtat del bo mensual de transport públic, que s'oferirà a tots els residents del país amb els objectius d'“augmentar la capacitat adquisitiva dels usuaris, fomentar la mobilitat sostenible i descongestionar el trànsit”.





Aquesta iniciativa tindrà un cost addicional per al Govern de com a mínim 2,8 milions d?euros, segons càlculs de l?Executiu.





Des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també s'ha anunciat un nou pla d'ajudes extraordinàries per fomentar la renovació de sistemes de calefacció, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i substituir finestres.





Aquest programa Renova especial estalvi té una dotació d'1,5 milions d'euros i s'adreça a les residències principals, en propietat o de lloguer, de fins a 130 metres quadrats.