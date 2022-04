El ple del Parlament decideix aquest dimecres si presenta denúncia pel presumpte espionatge

També decideix si dóna llum verda a una comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església /@EP

El ple del Parlament votarà aquest dimecres si presenta una denúncia en defensa dels diputats i exdiputats de la Cambra afectats pel presumpte espionatge a dirigents independentistes , en un ple que començarà amb la lectura de la declaració de la Junta de Portaveus sobre el cas.

Després d'encarregar als serveis jurídics estudiar com acompanyar jurídicament els afectats, la Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts de manera unànime presentar aquesta denúncia i, per reforçar aquesta decisió, la sotmetrà a votació del ple –el primer sense obligació de portar-ne màscara--.

Els grups parlamentaris tindran un breu torn d'intervenció en aquest punt, que es votarà després de llegir-se la declaració de la Junta de Portaveus, que demana al Govern central investigar i donar explicacions per l'espionatge polític i que es va aprovar amb el suport de grups parlamentaris d'ERC, Junts, CUP i comuns.

Després d'aquest debat, tindrà lloc la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en què els grups preguntaran al Govern sobre el control dels recursos pel Covid-19 (CUP), les gelades a Lleida (PSC-Units), i el suport del Govern a la indústria (PP) ia la cultura catalanes (ERC).

El Govern també haurà de respondre preguntes sobre la "significació cultural de la Diada de Sant Jordi" (Cs), a més de sobre polítiques de reinserció (Junts) i d'habitatge (Vox).

A més, el ple debatrà dimecres la modificació de la Llei d'Universitats fruit d'una ILP per reduir els preus universitaris --fins al 70%, en el cas dels màsters-- i amb rebaixes a les tarifes per a estudiants amb pocs recursos.

Un altre dels punts de l'ordre del dia serà la votació de la convalidació del decret del Govern per congelar les tarifes de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i per augmentar un 33% l'impost a les nuclears, així com el compliment del pressupost de despeses del Parlament del 2021, per tancar els comptes d'aquest exercici.

"PEDERÀSTIA" A L'ESGLÉSIA



El Parlament debatrà i votarà dimecres a la tarda si crea una comissió d'investigació per " esclarir l'abast de la pederàstia dins de l'Església catòlica ", depurar responsabilitats per presumptes abusos i obrir un procés de reparació per a totes les víctimes.

Es tracta d'una proposta que han presentat ERC, la CUP i els comuns, i el PSC-Units i Junts han presentat esmenes amb l'objectiu que la investigació abasti altres àmbits, més enllà de l'eclesiàstic.

INICIATIVES DELS GRUPS



Entre les interpel·lacions als consellers, tant ERC com Junts plantejaran el cas de presumpte espionatge a líders independentistes, conegut com a ' Catalan Gate '.

El ple també debatrà i votarà dues mocions sobre energia: una de Junts insta el Govern a treure el gas del sistema de preus del mercat elèctric i auditar el sector per detectar presumptes fraus, mentre que una altra d'ERC crida el Govern a accelerar la transició energètica ja posar en marxa un sistema energètic públic.

Per part seva, els comuns presenten una moció que insta a rebaixar un 50% el preu de la T-Usual i la T-Mes durant tres mesos ia mantenir el compromís d'ampliar les zones de baixes emissions a municipis de més de 20.000 habitants abans del 2025.

El ple d'aquesta setmana no inclourà finalment el debat de la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística que van registrar PSC-Units, ERC, Junts i comuns, ja que Junts ha demanat més marge per ampliar l'acord sobre aquesta iniciativa .