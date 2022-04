Iberdrola segueix apostant per les energies netes per accelerar la transició energètica i la descarbonització del planeta . La companyia ha invertit gairebé 10.000 milions d'euros en els darrers 12 mesos. Amb més de 2.100 milions d'euros el primer trimestre de l'any, el grup ha dedicat més del 90% d'aquest import al negoci de xarxes intel·ligents ja renovables.

El benefici net d'Iberdrola arriba als 1.058 milions d'euros el primer trimestre /@Iberdrola

A més, des d'Iberdrola destaquen que el 80% de la inversió s'ha destinat a mercats internacionals, destacant el 32% dels Estats Units, el 18% del Brasil, el 15% del Regne Unit i el 14% d'altres àrees geogràfiques internacionals. I que gràcies a les inversions i a l'aportació internacional, el benefici net ha crescut fins als 1.058 milions d'euros el primer trimestre del 2022, fet que suposa un increment del 3% respecte al mateix període del 2021.

El benefici brut d'explotació (Ebitda) s'ha incrementat un 5% els primers tres mesos del 2022, fins a 2.951 milions d'euros gràcies al bon comportament dels Estats Units, el Brasil i l'àrea internacional.

Per negocis, l'àrea de xarxes creix un 20% en aquest període, fins a 1.587 milions d'euros, mentre que el negoci de producció d'energia i clients cau un 6,8%, fins a 1.360 milions d'euros, afectat principalment pels alts preus de l'energia, la baixa producció renovable i la parada no programada de la planta nuclear de Cofrentes -ja solucionada-, que van forçar la compra d'energia al mercat de gairebé 4,5 TWh.

Pel que fa a la situació actual, el president d'Iberdrola, Ignacio Galán , ha indicat: “L'actual crisi al mercat energètic demostra la necessitat d'accelerar la transició energètica per assolir l'autonomia energètica a Europa i descarbonitzar la nostra economia. Per això, calen solucions basades en el marc europeu i en un diàleg continu entre els agents i les administracions”.



MÉS COMPROMÍS EN RENOVABLES I GEOGRAFIES COMPROMESES AMB LA DESCARBONITZACIÓ

La companyia ha destinat més de 1.121 milions d' euros de les inversions en renovables el primer trimestre del 2022 . Aquest impuls inversor ha permès que el grup instal·li 3.500 nous megawatts (MW) renovables en els últims 12 mesos – 1.218 fotovoltaics, 1.136 MW eòlics terrestres, 998 hidroelèctrics i 111 MW de bateries– i assolir els 38 del món. .

Una de les principals plataformes de creixement del grup es troba al desenvolupament de projectes eòlics marins, on ja té 1.258 MW en operació. Durant el primer trimestre, la companyia ha aconseguit importants fites en energia eòlica marina, com l'autorització per als 2.900 MW d' East Anglia Hub al Regne Unit o els acords de compravenda d'energia per al parc de Commonwealth Wind a Massachusetts, Estats Units, que suposarà una inversió de 4.000 milions d?euros amb 1.232 MW. Gràcies als nous projectes, la companyia tindrà en operació 7.000 MW eòlics marins per al 2027, 2.600 MW dels quals ja estan en construcció.



Com a part d'aquest esforç inversor, Iberdrola ha fet compres a proveïdors que arriben als 12.000 milions els últims dotze mesos, cosa que permet donar feina a 400.000 persones a la seva cadena de subministrament a tot el món. A més, a l'últim any la companyia ha realitzat 5.500 noves contractacions.



MODEL DE NEGOCI RESILIENT

Iberdrola ha continuat millorant la seva solidesa financera el primer trimestre gràcies a la generació del flux de caixa operatiu, que ha crescut un 32%, fins a 3.005 milions d'euros.



Durant la primera part de l'any, el grup ha tornat a reafirmar el lideratge en finançament verd, amb 41.000 milions d'euros disponibles sota formats verds -17.900 milions d'euros- o sostenibles -23.400 milions d'euros-. De fet, durant el primer trimestre del 2022 Iberdrola va reobrir l'Euromercat de renda fixa amb una emissió de bons verds de 1.000 milions d'euros i amb un venciment a 10 anys. Aquesta operació li va permetre reforçar la seva ja confortable posició de liquiditat, anticipant bona part del finançament que ha de realitzar durant el 2022 a unes condicions excel·lents i reduint el risc de mercat per l'evolució dels tipus d'interès i marges de crèdit.