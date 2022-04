Borràs expulsa Alonso del ple després de protestar per una declaració sobre el 'Catalan Gate' /@EP

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha expulsat aquest dimecres el diputat de Cs Matías Alonso del ple després de les protestes del partit taronja perquè Borràs hagi llegit la declaració aprovada per la Junta de Portaveus sobre el cas de presumpte espionatge a líders independentistes, conegut com 'Catalan Gate'.

Tal com estava previst, Borràs ha començat el ple llegint aquesta declaració i en finalitzar el portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, ha demanat la paraula per reclamar "imparcialitat" a la presidenta de la Cambra perquè, segons ell, el reglament estableix que no pot llegir una declaració aprovada per la Junta de Portaveus si no és una declaració institucional que s'aproven per unanimitat.

Borràs ha contestat que el reglament sí que contempla la possibilitat de llegir al ple declaracions d'aquest tipus, ha assegurat que així s'ha fet durant la legislatura, li ha retirat la paraula i ha passat al següent punt de l'ordre del dia, però els diputats de Cs han començat a protestar des dels seus escons.

La presidenta de la Cambra ha demanat silenci però Matías Alonso ha continuat cridant des del seu escó que Borràs no podia llegir aquesta declaració perquè no es tracta d'una declaració institucional i la presidenta li ha advertit: "Senyor Alonso, li demano silenci o ho truco al ordre. És una declaració de la Junta de Portaveus i per l'article 169.2 puc llegir-ho i així ho he fet. Si continua destorbant l'ordre de la Cambra ho hauré d'expulsar".

Tot i aquest avís, Alonso ha continuat les protestes des de l'escó i, després de tres trucades a l'ordre per part de Borràs, l'ha expulsat i el diputat de Cs ha abandonat l'hemicicle i el ple ha continuat.