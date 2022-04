El jutge rebutja suspendre cautelarment les obres de la Via Laietana de Barcelona

Descarta així la petició de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona /@EP

El Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona ha rebutjat suspendre cautelarment la transformació de la Via Laietana de la capital catalana i del carrer Jonqueres com demanava el recurs interposat per la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona.

La interlocutòria, consultada per Europa Press, considera que l'entitat no al·lega que aquesta transformació "hi pugui causar perjudicis, de manera directa o indirecta" ja que, si haguessin de revertir les obres, seria el consistori el que assumiria els costos.

A més, assegura que "aquest possible menyscapte econòmic de la mateixa demanda, ha de cedir davant l'interès públic que concorre en l'execució de les obres".

Així, entén "incompatibles entre si" les al·legacions de l'associació: d'una banda, que la reversió de les obres comportaria una pèrdua milionària per a les arques públiques i, de l'altra, que no seria possible tornar a la Via Laietana la seva funció de via bàsica d'interès metropolità, cosa que el jutge sí que veu factible amb noves obres.

"Si veritablement no fos possible tornar a la Via Laietana la seva funció de via bàsica d'interès metropolità, no es produiria cap fallida econòmica per a l'Ajuntament de Barcelona, atès que no tindria sentit revertir les obres", conclou la interlocutòria.