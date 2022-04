Una dona perd la bufanda del seu fill mort a la final de la Copa del Rei i els fans del Betis la troben

Aurora intervé a Ja es Migdia demanant ajuda per trobar la bufanda





Aurora Lancha Pardal és fã del Betis , igual que ho va ser el seu fill. L'aficionada de l'equip de Sevilla va anar al camp del Villamarín per gaudir de la Final de la Copa del Rei, que va guanyar el Betis a la tanda de penals, però una distracció va acabar entelant la jornada.





La fan del Betis explica que, malgrat que va tornar a fer el camí fins a l'estadi no va trobar la peça, que guardava com un tresor perquè el seu fill la portava a tots els partits. Lancha és conscient que era molt difícil recuperar-la, i va demanar que "qui se la trobés sàpiga valorar- la i la porti als partits amb el mateix afecte amb què ell la portava".









El missatge d'Aurora va córrer com la pólvora per les xarxes socials i tots els aficionats de l'equip es van bolcar de ple a buscar la bufanda. Finalment, la campanya va tenir el resultat. "La La veritat sigui dita, no m'esperava tanta solidaritat humana. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu ajudat d'una manera o altra. De veritat, de cor, gràcies a una grandíssima persona, puc confirmar i confirmo, QUE JA ESTA EN CASAAAAAA , OLE OLE OLEEEEEEE, GRACIAAAAS", escrivia Aurora en un altre tuit.