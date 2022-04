La Guàrdia Urbana de paisà de Lleida realitza 1.106 actuacions relacionades amb gossos i residus /@Pixabay

Les patrulles de paisà de la Guàrdia Urbana han realitzat 1.106 actuacions relacionades amb gossos i residus els tres primers mesos de funcionament, han explican en un comunicat des de la Paeria.

"Els agents han controlat un total de 1.032 gossos i els seus propietaris amb l’objectiu que no es deixin els excrements sense recollir a la via pública, i ha acabat denunciant 11 persones per no recollir-los. També s’han denunciat 11 persones per portar animals sense xipar, 12 per portar-los deslligats i 14 denúncies per altres motius relacionats amb infraccions de l’ordenança d’animals", han dit. En total, 48 denúncies.

"Cal destacar que la sanció per no recollir les deposicions fecals dels animals domèstics i la sanció per portar un gos sense lligar amb corretja o collar a la via pública consisteix en una multa de fins a 450 euros, d’acord amb l’article 43.1.c de l’Ordenança Municipal sobre la Protecció, la tinença i la venda d’animals. Per altra banda, incomplir l’obligació d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip consisteix en una multa d’entre 100 a 400 euros, d’acord amb l’article 37.1.c de l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals", afegeixen.

"El barri on s’han detectat més excrements sense recollir ha estat el dels Instituts, seguit de Pardinyes i el Clot. El barri on s’han detectat més animals sense lligar ha estat Balàfia i Pardinyes. Per la seva banda, Cappont i el barri dels Instituts encapçalen els barris on s’han detectat més gossos sense xip", explica el consistorio.





"L’Ajuntament de Lleida haurà de destinar enguany uns 150.000 euros per reposar unes 150 columnes de llum malmeses per les miccions dels gossos. El comportament incívic dels propietaris de gossos no només té un cost econòmic molt elevat, sinó que suposa, també, un perill per a la seguretat ates l’efecte corrosiu de les miccions sobre les columnes de la llum i altres elements del mobiliari urbà. La Paeria està preparant una campanya de sensibilització ciutadana sobre el cost que suposa al consistori i a tota la ciutadania els actes de vandalisme i l’incivisme sobre el mobiliari urbà de la ciutat", han conclòs.