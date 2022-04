Tamara Gorro, operada d'urgència /@tamara_gorro







La influencer Tamara Gorro ha compartit amb els seus seguidors el delicat moment de salut que travessa. No només té depressió des de fa dos anys, amb els alts i baixos que aquesta provoca, sinó que a més, els últims mesos havia perdut 12 quilos i els metges ja saben per què.





Segons ha explicat al seu compte d'Instagram, els últims mesos vomitava tot el que es menjava i aquesta és la raó per la qual ha perdut tant de pes. Però això té el seu perquè: té la vesícula "molt petiteta i engrossida " i els doctors han decidit treure-se-la.





Així doncs, sense esperar-s'ho, Tamara Gorro ha passat pel quiròfan. Des del llit de l'hospital, deia: "M'he assabentat fa molt poc d'aquesta notícia, que és que avui he de baixar a quiròfan. Sabeu que porto amb problemes digestius molt de temps, però des que estic malalta, la meva baixada de pes no és només pel meu problema que tinc. No us enfadeu amb mi. Avui em passa això, demà allò altre... Però bé, a tots els passa alguna cosa".





Després, afegia: "Ells creuen que solucionaran el problema, però, en cas de no solucionar-ho, evitarem un problema en un futur més gran". Després d'això, s'acomiadava amb un missatge optimista en què deia que li posarien anestèsia general i que tot sortiria bé.