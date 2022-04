Gairebé 300 persones són denunciades diàriament a Catalunya per no posar-se el cinturó de seguretat

Arxiu - Una persona s'corda el cinturó de seguretat. - SCT - Arxiu





Els Mossos d'Esquadra i les policies locals catalanes van interposar prop de 300 denúncies diàries per no portar posat el cinturó de seguretat entre el 7 i el 13 de febrer, quan es va desenvolupar la darrera campanya policial preventiva d'ús de sistemes de seguretat.





Segons un comunicat d'aquest dimecres del Servei Català de Trànsit (Sct) , van interposar un total de 2.445 denúncies a la darrera campanya policial preventiva d'ús de sistemes de seguretat, de les quals el 85,8% van ser per no portar posat el cinturó de seguretat.





La resta de denúncies van ser per no portar casc --202 denúncies-- i per no utilitzar els sistemes de retenció infantil --146--.





Respecte a l'absència de cinturó de seguretat, un 56,3% de les denúncies van ser contra conductors, un 35,5% contra copilots i el 8,25% restants contra passatgers als seients del darrere.





VÍCTIMES MORTALS





Les dades provisionals aportades destaquen que 49 de les víctimes mortals o ferits greus que hi va haver l'any passat a les carreteres i autopistes catalanes no portaven posat el cinturó de seguretat, fet que suposa un 7% dels morts o ferits greus en accidents de trànsit. zona interurbana el 2021.





En el cas de motoristes morts o ferits greus, el 2,6% no portaven casc i en dos casos de morts o ferits greus a la carretera tampoc no havien utilitzat correctament el sistema de retenció infantil.