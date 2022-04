Rufián, contundent amb el CatalanGate: "Per descomptat que l'Estat ha espiat, espia i espiarà"

Rufián @ep







El president del Govern, Pedro Sánchez , ha remarcat aquest dimecres ERC, sobre la polèmica del presumpte espionatge a polítics independentistes, que "tot el que s'ha fet per part del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha estat atenent escrupolosament la llei ".





A la sessió de control al Govern, el president ha destacat la investigació oberta al si dels Serveis d'Intel·ligència, i ha insistit en la seva voluntat d'oferir explicacions al Congrés i de reconduir el diàleg.





Sánchez ha respost així al portaveu d'Esquerra (ERC), Gabriel Rufián , que ha donat per fet l'espionatge il·legal, cosa que considera "terriblement greu", tant si ho hagués ordenat el Govern com si ho desconegués.





HA ORDENAT ESPIAR?





" Per descomptat que l'Estat ha espiat, espia i espiarà de forma il·legal --ha proclamat, recordant les comissions d'investigació sobre el ministeri de l'Interior--. La pregunta no és si s'espia, sinó saber si vostès ho van ordenar. Si ho van ordenar, és terriblement greu i si no, encara més terriblement greu perquè significa que no han netejat les clavegueres”.





En aquest context, ha instat el PSOE ha decidit amb qui vol seguir governant el que resta de legislatura, insistint en les amenaces de "tombar" l'agenda legislativa de l'Executiu de coalició: "Igual al PSOE no li agrada ERC, Bildu, Compromís, Més País, el PDeCAT o fins i tot Unides Podem. Diguin-ho, tenen una alternativa, el PP, que és de centre, de centre penitenciari, però els seus votants ho ha de saber”.





I encara que assegura que la seva aposta pel diàleg és "granítica", Rufián ha alertat el Govern davant els decrets lleis que es van aquest dijous al Congrés, incloent-hi el de mesures per afrontar la crisi derivada de la guerra a Ucraïna: "De moment , demani-li el telèfon al senyor Casero", ha dit, en referència al diputat del PP que va salvar la reforma laboral al votar per error afirmativament mentre els seus grups, ERC i altres formacions rebutjaven el decret.





Sánchez ha reiterat la seva voluntat d'esclarir els fets i ha destacat mesures adoptades com haver obert un control intern al CNI, el desbloqueig de la comissió de secrets per oferir explicacions o que el Ministeri de Defensa hagi acceptat una investigació externa del Defensor del Poble.





“ Màxima transparència i màxima voluntat d'esclarir. Rendrem comptes ”, ha proclamat, insistint que el Govern i el CNI s'atenen al compliment escrupolós de la llei.





Però, en tot cas, ha demanat a ERC reconduir el diàleg remarcant que el govern ha intentat sempre "superar" crisi política com la derivada de la sentència del Tribunal Suprem pel referèndum il·legal del 2017. "Li demano reconstruir la confiança", ha pregat.





EL GOVERN TÉ LA CONSCIÈNCIA TRANQUIL·LA I "MEREIX" CONTINUAR





També el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha insistit que el Govern "treballa cada dia perquè les institucions estiguin a l'alçada del que demanen els ciutadans" i "mereix continuar" per continuar apostant per l'esclariment dels fets .





En resposta al diputat de Bildu Jon Iñarritu, un dels suposadament espiats, el ministre ha dit comprendre les persones esmentades a l'informe publicat per 'The New Yorker', però també ha demanat "no prejutjar" i esperar que s'aclareixi la veritat. “ El Govern té la consciència ben tranquil·la ”, ha reiterat.