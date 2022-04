L'Ajuntament de Barcelona pagarà 18.000 euros als advocats externs de Colau al "cas subvencions"

Ada Colau @ep





El grup municipal de Ciutadans a l' Ajuntament de Barcelona , encapçalat per Luz Guilarte , ha preguntat a l'Executiu d' Ada Colau pels honoraris que perceben els advocats que la representen a la querella per les subvencions a entitats afins.





Segons ha contestat el consistori municipal en un escrit, Colau té contractats dos advocats, Olga Tubau i Àlex Solà , que perceben un sou de 9.000 euros cadascun per tota la fase d'instrucció. És a dir, l'alcaldessa de Barcelona ha pagat 18.000 euros de l'erari públic per finançar-ne la defensa.





I és que, segons informa el consistori barceloní a l'escrit enviat a Ciutadans i recollit per CatalunyaPress , el Tribunal de Comptes va declarar, en sentència 1/2022, d'1 de març de 2022, que les despeses de defensa i representació dels funcionaris i càrrecs públics de l'Administració Local, sempre que siguin conseqüència de la seva imputació en processos penals i causes derivades de l'exercici de les funcions pròpies del càrrec o lloc de treball, es poden considerar despeses indemnitzables , per la qual cosa la defensa de l'alcaldessa, de moment, va a càrrec del propi Ajuntament.





Tot i això, Colau es podria veure obligada a tornar a l'Ajuntament els diners invertits en els seus advocats. Si és declarada culpable, "la persona acusada ha de retornar les quantitats que s'hagin pogut avançar", segons explica el mateix Ajuntament a l'informe. "Si hi ha responsabilitat penal, no hi ha exercici legítim de funcions i, per tant, no sorgeix el dret a la indemnització", conclou.