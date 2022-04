“Aquells dies del Sàhara 1973-1975”: una novel·la sobre els darrers espanyols que van fer el seu “mili” a l'Àfrica

Quan els joves homes espanyols havien de complir el servei militar obligatori el contingent de cada any se sotmetia a un sorteig –només es lliuraven els universitaris, que ho feien amb un règim especial– del qual depenia el punt al que haurien d'anar destinats. El més temut era el llavors Sàhara, per la llunyania del territori i la duresa del clima i de les condicions de vida. Pascual Ortuño va ser un d'aquells a qui va tocar en sort -o no, sembla que de vegades a aquest destí es destinava també els desafectes amb el règim- a l'última etapa de la presència espanyola, per la qual cosa va poder viure la peripècia assenyada de aquells anys. Els seus records, envoltats d'una imaginativa ficció narrativa, han donat com a resultat la novel·la “ Aquells dies del Sàhara ” (Edicions de l'Atzar) que s'ha presentat a Barcelona exercint com a moderador de l'acte així mateix escriptor i autor de quatre llibres d'aquesta mateixa temàtica Jorge Molinero.

Pascual Ortuño va ser un dels últims soldats espanyols que van fer la 'mili' a Àfrica /@Pablo-Ignacio de Dalmases



L'eix de la narració gira al voltant d'un jove anomenat Emilio Portón que hauria estat enviat a aquest destí pel que sembla a causa de la seva militància política en un partit il·legal mentre cursava els estudis universitaris. El cas és que el protagonista apareix com a fill d'un prestigiós metge convocat per El Pardo per atendre amb altres galens la trencadissa salut d'un cap d'Estat ancià, mentre que el fill comparteix pis amb dos més d'un general, compromesos també en la lluita antifranquista. Vet aquí una de les claus de l'obra: la desafecció pel que fa a la situació política espanyola d'uns cadells del sistema en el context de l'actiu moviment estudiantil.

Ortuño descriu amb realisme -gaudeix de bon coneixement de causa per això- la vida dels conscriptos destinats al Sàhara, particularment d'aquells que van romandre bé al Batalló d'Instrucció de Reclutes, bé a la ciutat d'Aaiun i que, per tant i en quedar cap la frontera septentrional amb el Marroc, van patir amb particular intensitat les afegasses alauites, que van incloure diverses accions terroristes, per desestabilitzar el Sàhara i intentar apropiar-se'l, com al final va aconseguir. Tot plegat barrejat amb l'actuació de l'emergent moviment nacionalista autòcton, el Front Polisario, que desenvoluparia també alguns enfrontaments amb la tropa espanyola malgrat no ser, amb tot, el seu enemic natural, ja que Espanya ja havia manifestat el seu propòsit de permetre als naturals l'exercici del dret d'autodeterminació.

Ortuño entrellaça la vida militar amb l'aventura sentimental d'Emilio amb Lola, companya de militància política, de la qual acabarà separant-li el servei militar i certes maniobres menyspreable que no revelem per mantenir la intriga del lector. Tot això plantejat en un marc històric del postfranquisme, cosa que dóna peu a l'autor a descriure els moviments de resistència al règim, la tasca repressiva d'aquest i el funcionament dels partits i grupuscles que actuaven a la clandestinitat, amb un especial interès per la subterrània UMD que tractava de conscienciar democràticament l'estament militar des del mateix si de les Forces Armades i que va tenir certa presència entre alguna oficialitat destinada al Sàhara.

La ficció narrativa exculpa algunes inconcrecions, encara que el lector queda una mica confós quan col·legix que no és capaç de discernir si el protagonista va ser un personatge real com es diu en una pàgina o imaginari, com s'afirma en una altra. Aquí rau, sens dubte, la intriga més gran de la novel·la.