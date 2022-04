CaixaBank se suma al Programa Funques d'Estímul de l'Educació Financera 2022/2023

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , i el director general de la Fundació dels Bancs i Caixes de Ceca (Funcas), Carlos Ocaña, han signat el conveni pel qual l'entitat s'adhereix al Programa Funcas de Estímul de l'Educació Financera (Programa Funcas Educa) per al període 2022/2023.





En un comunicat conjunt aquest dimecres, han explicat que l'acord dóna continuïtat a la col·laboració que les dues institucions mantenen des del 2018, per impulsar el desenvolupament d'activitats destinades a augmentar la cultura financera dels espanyols.





Goirigolzarri ha destacat que l'entitat "compta amb un pla d'acció que persegueix" el doble objectiu de formar diferents grups de persones d'acord amb les necessitats i motivar la població a desenvolupar la seva cultura financera per si mateixa.





Ocaña, per part seva, ha subratllat l'objectiu de millorar la competència dels ciutadans, "tant en el maneig pràctic i segur dels seus diners" com en la presa de decisions financeres.





La convocatòria de 2022 és la quarta d'aquest programa de col·laboració amb les entitats adherides a Ceca, dirigit a finançar projectes que ajudin a millorar el nivell i la qualitat de leducació financera dels espanyols.





CaixaBank promourà projectes de formació financera, dirigits, en general, a la societat espanyola, i consolidarà accions formatives que ja estan en marxa, com el programa 'Molt per fer' o la formació especialitzada per a Accionistes.