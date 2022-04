El defensa uruguaià Ronald Araujo renova amb el Barça fins al 2026 /@AFP7 / Europa Press

El jugador uruguaià del FC Barcelona Ronald Araujo continuarà sent blaugrana fins al 2026 després d'arribar a un acord per renovar el seu contracte amb l'entitat blaugrana, on va aterrar l'estiu del 2018 després de recalar al filial.

"El FC Barcelona i el jugador Ronald Araujo han arribat a un acord per renovar el seu contracte fins al 30 de juny del 2026. La clàusula de rescissió queda fixada en 1.000 milions d'euros", ha anunciat el club en un comunicat.

Araujo, un dels futbolistes de més pes en l'actual plantilla blaugrana, tindrà una clàusula prohibitiva, com la del seu company Pedro González 'Pedri', i aquest divendres explicarà els motius de la renovació.

El futbolista va signar amb el Barça B el 29 d'agost del 2018 per cinc temporades, fins a l'any 2023. La temporada 2020-21, el defensa va passar a formar part de la plantilla del primer equip del FC Barcelona i va guanyar el seu primer títol com a culer, la Copa del Rei.

En la seva segona temporada al club, l'uruguaià és una peça essencial en l'engranatge defensiu de Xavi. "El seu talent defensiu i ofensiu el converteixen en un jugador amb un futur prometedor per davant", remarca el club.