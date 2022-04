Destrueixen un projectil de 45 quilos al Pinell de Brai

Projectil De 45 Kilos Trobat Al Pinell De Brai (Tarragona) - GUÀRDIA CIVIL





La Guàrdia Civil va localitzar i va destruir el 16 d'abril un projectil de 45 quilos en un paratge proper al camí de l'ermita de Santa Maria de Magdalena , a la localitat del Pinell de Brai (Tarragona).





En un comunicat aquest dimecres, han explicat que un ciutadà que estava passejant per la zona, amb un detector de metalls, va detectar un objecte que "pel seu aspecte semblava un projectil d'artilleria".





La Guàrdia Civil es va desplaçar fins al lloc dels fets i van identificar un projectil explosiu de 45 quilos del calibre 155 mil·límetres usat a les peces d'artilleria 1155/13 Schneider , que encara conservava la seva espoleta, "la qual cosa ho feia encara més perillós".





Han explicat que aquesta peça va ser probablement llançada durant la Batalla de l'Ebre i, per motius que es desconeixen, en impactar contra el terra, no es va activar.





Com que a la zona de la troballa hi havia una abundant massa forestal i no reunia les condicions òptimes de seguretat per a la seva detonació, els agents van retirar el projectil i el van destruir en una pedrera propera.