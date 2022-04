La Fira Investigació en Directe, que enguany compleix la 18a edició, continua apostant pel seu format de proximitat amb la presentació d'una selecció de projectes de recerca de centres de recerca líders de Catalunya en diferents disciplines per apropar la ciència a la societat, fomentar vocacions STEM entre la joventut i promoure la cultura científica. La Fira obre les portes aquest dimecres al CosmoCaixa, i serà visitada per grups escolars de tot Catalunya fins al 29 d'abril. El 30 d'abril s'obrirà al públic general.

Inaugurada a Cosmocaixa la 18a edició de la Fira Investigació en Directe /@Fundació La Caixa

L'esdeveniment, organitzat pel Parc Científic de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, trasllada aquest any a aquest emblemàtic espai un centenar d'investigadors i investigadores d'onze grups de recerca d'institucions líders de Catalunya, perquè el públic hi pugui participar en experiments vinculats als seus projectes actuals, amb els mateixos instruments i materials que usen habitualment al laboratori.

Gràcies a aquest format, escolars i públic general poden parlar cara a cara amb els investigadors, conèixer algunes de les investigacions més innovadores que s'estan realitzant actualment al nostre país i, de passada, es contribueix a despertar vocacions STEM i a promoure la cultura científica.



De la física quàntica...al llenguatge secret de la fruita



Les persones que visitin la fira podran enviar missatges encriptats mitjançant física quàntica; extreure cèl·lules mare d'un tros de greix i transformar-les en adipòcits; desxifrar el llenguatge secret de la fruita i la verdura; encapsular un fàrmac en una nanopartícula perquè 'viatge' a un lloc concret del cos humà; o descobrir en què ens assemblem a un cuc transparent d'1 mm, entre d'altres experiments plantejats pels equips de recerca dels centres. Per fomentar la interacció amb el públic , a cada estand es formula un enigma que s'ha de resoldre seguint la metodologia científica .

A més, a un altre estand, es presenten els tres treballs de recerca que han guanyat la darrera edició del programa BATX2LAB del PCB, perquè l'alumnat guardonat pugui explicar al públic assistent el projecte de recerca que han realitzat.

Jocs, càmeres... i acció!



Aquest any, la Fira ofereix dues activitats paral·leles a l'exposició científica. A l'espai “És necessari el 100% del talent!” es repta els visitants, a través d'un joc de parelles o memory, a esbrinar quins són els científics i científiques referents als camps de recerca que es mostren i quines fites han aconseguit, amb la intenció de trencar els estereotips sexistes i els rols de gènere a la ciència.

El dissabte 30 d'abril, a les 11.00 h, el públic també podrà gaudir d'un espectacle teatral ple d'humor , on el fil conductor és un monòleg científic a càrrec del químic Oriol Marimón, membre del grup Big Van Ciència, que interactuarà amb el públic per divulgar la recerca de manera amena i atractiva.

La Fira Investigació en Directe s'emmarca dins del programa Investigació en Societat del Parc Científic de Barcelona, que engloba més de 100 activitats en què participen prop de 6.000 persones cada any, i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia ( FECYT ) del Ministeri de Ciència i Innovació, i de l'Ajuntament de Barcelona .





Durant la inauguració de la Fira, que s'ha fet aquest matí, ha tingut lloc una visita guiada amb la presència de Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Olga Lanau, directora general del Grup UB; Maria Terrades, directora general del Parc Científic de Barcelona; Ignasi Miró, director corporatiu de Cultura i Ciència de la Fundació “la Caixa”; Anna Font, directora del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència de la Fundació “la Caixa”; i Valentí Farràs, director de CosmoCaixa.

El rector Joan Guàrdia ha volgut destacar la importància d‟aquest acte per al sistema de recerca en general i per a la Universitat de Barcelona en particular. ”Com a mínim -ha subratllat- en tres sentits: promoure la investigació en obert com a pilar bàsic, tant per trencar les fronteres del coneixement com per continuar avançant en el paradigma de ciència ciutadana i de la democràcia del coneixement; destacar el paper central del PCB com a entitat emblemàtica de la investigació al nostre país i amb impacte directe a la ciutat de Barcelona com a espai de referència a Europa; i reivindicar, com demostra aquest esdeveniment, el potencial de la col·laboració entre institucions per optimitzar el talent i les eines del sistema català”.

En paraules d'Ignasi Miró, “l'essència de CosmoCaixa és el foment de la participació i l'experimentació per part dels visitants als diferents espais del museu i també a les iniciatives en col·laboració que es duen a terme, com aquesta fira ja consagrada a la que poden viure la ciència en primera persona, potenciant-ne la curiositat”.

Finalment, segons Maria Terrades, “la Fira aconsegueix, durant uns dies, portar el laboratori al carrer, acostar la ciència a la societat i transferir coneixement científic. Són 3 dies fonamentals per despertar vocacions científiques entre els nostres joves, perquè entenguin que la ciència és viva i que pot canviar les nostres vides. Que ja sumim 18 edicions és un indicador de model d'èxit de la iniciativa”.