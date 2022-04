Agricultors demanen ajudes per la gelada com els llibreters per la pluja de Sant Jordi /@EP







El president d'Asaja Lleida, Pere Roqué, ha afirmat aquest dimecres que la seva organització "i també els companys de JARC i d'Unió de Pagesos" seguiran demanant ajudes directes per als agricultors afectats per les gelades de principis d'abril i ha considerat que, si els llibreters les tindran pels danys de les tempestes de Sant Jordi, els productors de fruita també poden.







"Crec que al final és voluntat, si per als llibres se'ls donarà ajuda directa i estic totalment d'acord perquè han tingut unes pèrdues, evidentment els productors de fruita dolça també les poden cobrar", ha afirmat a la Delegació del Govern a Lleida en finalitzar la reunió de la comissió de coordinació territorial de la campanya agrària 2022.





Roqué ha afirmat que les ajudes directes són necessàries per les pèrdues que tindran els agricultors, argumentant que l'assegurança agrària ha quedat desfasada pels potencials productius que es poden assegurar i la franquícia.





En aquest sentit, ha dit que un agricultor que hagi perdut el 100% de la collita, fins i tot amb assegurança, “només acabarà cobrant el 52%”, i ha afegit que a molts productors els bancs no els donaran els crèdits tous.





En la mateixa línia, el responsable sectorial de JARC de fruita dolça, Sergi Balué, ha dit que els agricultors demanen ajudes directes perquè les assegurances limiten les cobertures a què "han tingut diversos anys de pèrdues a causa de les gelades".





L'alcalde de la Granja d'Escarp (Lleida), Manel Solé, ha reclamat la creació d'una taula específica per tractar el tema de les ajudes directes i ha assenyalat que els alcaldes i les alcaldesses tenen "preocupació" perquè la situació afecta l'economia dels pobles.





PETICIÓ DE LES COOPERATIVES



La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha assegurat, en un comunicat, que a la reunió ha reclamat que s'estableixin ajudes directes a les cooperatives "amb l'objectiu de no comprometre'n la viabilitat davant la forta baixada d'ingressos que es preveu a causa de les gelades intenses de principis d'abril".





Per part seva, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha afirmat que a la trobada ha servit per posar de manifest dues vulnerabilitats estructurals que té el sector, una vinculada a la crisi de preus ia les gelades d'aquest any, i una altra a l'existència i els assentaments de persones sense llar.





Solé ha avançat que ha traslladat al Govern la necessitat de recursos per afrontar el sensellarisme i ha apuntat que si no arriben “serà una problemàtica molt important”.